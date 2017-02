Mandzukic vs Perisic, il derby croato di Juventus-Inter

Si è fatto un gran parlare del confronto tra i 4-2-3-1 di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Ma anche del duello a distanza tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. Senza trascurare il confronto tra due dei migliori portieri del nostro campionato, Gigi Buffon e Samir Handanovic. Certo, i temi di Juventus-Inter sono parecchi. Ma come sottovalutare la sfida delle corsie di sinistra? Da una parte Mario Mandzukic, dall’altra Ivan Perisic. Un derby croato che potrebbe decidere le sorti del big-match in programma per la 23esima giornata di Serie A.

La nuova vita di Mandzukic

All’andata, partì da titolare a sorpresa al posto di un Gonzalo Higuain ancora alle prese con un certo ambientamento in maglia bianconera. Ora, salvo sorprese dell’ultimo minuto, verrà confermato nel ruolo di attaccante esterno nel nuovo 4-2-3-1 varato da Allegri. Una posizione in campo che non aveva mai ricoperto in pianta stabile, ma soltanto in determinate situazioni tattiche durante la difficile convivenza con Diego Simeone a Madrid. Le risposte, però, sono state eccellenti. Perché in quella zona del campo riesce a mettere in mostra tutto il proprio “animus pugnandi” senza venir meno negli ultimi 25 metri. Un esempio? Il gol di Paulo Dybala contro la Lazio, giunto su una sua sponda. Perché Mandzukic parte largo, rientra fino alla propria trequarti e non dimentica mai di tagliare dentro al campo e farsi sentire nell’area avversaria. Come fa? Lo sa soltanto lui...

Video - Il giorno in cui... L'Inter sfatò il tabù Juventus Stadium 01:03

L’esplosione di Perisic

Sette gol nel suo primo campionato italiano, già altrettanti in quello in corso. Nella riscossa di Perisic si può vedere alla grande il cambiamento operato da Stefano Pioli. Il tecnico che ha accantonato l’inspiegabile dualismo creato da Frank de Boer tra il croato e Antonio Candreva, decidendo di piazzare l’ex Wolfsburg a sinistra e l’altro a destra. Problemi? Zero. Perisic ha risposto con 4 gol e 4 assist nelle ultime 10 partite. E, soprattutto, con il proprio dinamismo è riuscito a far sì che Mauro Icardi non rimanesse troppo solo in area. Risolvendo d’incanto uno dei problemi principali dell’ultimo anno interista. Adesso, non resta che completare l’opera e impressionare allo Stadium. Magari segnando un gol, come accaduto nell’andata. Di certo, sulla carta avrà dalla sua un vantaggio in meno rispetto al connazionale. Se Mandzukic può contare sulla spinta e la qualità di Alex Sandro come fluidificante in corsia mancina, Perisic è spesso lasciato a piedi da Ansaldi. Ma chissà che anche qui non si faccia sentire il tocco del talismano Pioli...