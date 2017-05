Mano pesante per Mihajlovic: multa e due giornate di squalifica per le proteste nel derby

Sinisa Mihajlovic paga a caro prezzo l'invasione di campo e gli insulti nei confronti del quarto uomo e del direttore di gara a seguito dell'espulsione di Acquah, nelle fasi iniziali del secondo tempo del derby contro la Juventus. Il tecnico del Torino aveva perso il controllo per l'intervento a suo dire regolare, e si era scagliato contro il quarto uomo, più vicino all'azione, per contestare la chiamata arbitrale.

Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato una multa da 10.000 euro e due turni di squalifica. Mihajlovic salterà dunque le partite contro Napoli e Genoa e tornerà per l'ultimo impegno di campionato contro il Sassuolo.

Questa la motivazione espressa dal giudice e riportata nel comunicato ufficiale: "squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000 per avere, al 12' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale affrontando in maniera minacciosa il Quarto Ufficiale venendo a contatto con il medesimo e rivolgendogli epiteti insultanti e gravemente ingiuriosi e per essere, successivamente, entrato sul terreno di giuoco, rivolgendo all'arbitro espressioni insultanti ed ingiuriose".