Manolas non parte più? La Roma pronta a cedere Rüdiger al Chelsea per 35 milioni

Non solo l'Inter. Anche la Roma deve muoversi con velocità per sistemarsi con il FFP, e la mancata cessione di Manolas allo Zenit ha complicato i piani di Monchi. Il centrale greco è comunque sul mercato, e si attendono pretendenti inglesi per l'ex Olympiakos; anche Rüdiger potrà essere sacrificato per ottenere un'altra plusvalenza da aggiungere a quella fatta dalla cessione di Salah della scorsa settimana. I tempi sono stretti e, per di più, la Roma non vuole assolutamente cedere in Italia per non 'arricchire' le concorrenti...

Rüdiger: ora c'è il Chelsea

La mancata partenza di Manolas allo Zenit ha reso difficili le procedure di allineamento con il FFP, riguardanti le plusvalenze, e la Roma si ritrova ora con tempi strettissimi per mettersi a pari come fatto dall'Inter nelle ultime ore. Il greco ha ancora delle pretendenti, ma le piste sono tiepide, senza la possibilità di chiudere entro oggi per la cessione del classe '91. Ecco che potrebbe essere sacrificato Rüdiger, che dopo un'ottima Confederation Cup con la Germania, ha sicuramente più mercato. Secondo Sky Sport, c'è il forte interesse del Chelsea di Antonio Conte che potrebbe offrire 35 milioni, bonus in inclusi, per l'ex Stoccarda. In caso di cessione, a questa cifra, la Roma recupererebbe 26 milioni di plusvalenza, da aggiungere alla plusvalenza per la cessione di Salah al Liverpool e quella di Paredes allo Zenit (sono previste per domani le visite mediche dell'argentino in Russia). È in partenza, infatti, il fratello-agente di Rüdiger per trattare la cessione e permettere alla Roma di realizzare un segno + a bilancio, e sistemare la grana FFP.

Manolas, Strootman - Roma-Olympique Lyon - Europa League 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Manolas comunque sul mercato, no all'Inter

E dire che le pretendenti in Italia non mancavano... Sia Rüdiger che Manolas erano nei pensieri dell'Inter, di Spalletti e soprattutto Sabatini. Il neo ds nerazzurro ha sempre caldeggiato la possibilità di avvicinare il tedesco, essendo un suo estimatore da molto tempo, tanto da averlo portato in prima persona dallo Stoccarda alla Roma. Anche Manolas era un obiettivo dei nerazzurri, visto il rapporto con Spaletti, ma i giallorossi hanno detto no in entrambi i casi, sia per Rüdiger che Manolas. La motivazione? La volontà di non aumentare il potenziale dell'Inter, una possibile concorrente della Roma nella prossima stagione, al contrario di quanto fatto lo scorso con la cessione di Pjanić alla Juventus. Una motivazione più che giusta (da vedere ora cosa accadrà per Nainggolan), ma comunque rischiosa, visto che la Roma sembra essere con l'acqua alla gola...