Maradona attacca ancora Icardi: "Meglio convocare un 44enne..."

"Icardi è il settimo, non il quarto attaccante. Io preferisco tenerlo lontano dalla Nazionale. Piuttosto che convocare lui, chiamo Bazan Vera (ex giocatore di 44 anni, ndr)". Così Diego Armando Maradona torna ad attaccare Mauro Icardi nel corso di una intervista ad una radio argentina 'Radio Rivadavia'. Parlando sempre della Nazionale sudamericana, Maradona ha detto: "Ho un ottimo rapporto con il Ct Bauza".

Infine l'ex stella del Napoli e dell'Argentina ha parlato dell'addio di Carlos Tevez al Boca per la Cina. "Carlitos in Cina perde molto, non sa come giocano e come ci si allena", ha detto il Pibe de Oro secondo cui per il Boca "non è un problema la partenza di Tevez".