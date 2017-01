Maradona fa mea culpa: "Su Sarri ho sbagliato. Messi è il migliore di tutti"

" Su Sarri ho detto quello che pensavo, poi ho riconosciuto il mio errore "

Così Diego Armando Maradona, parlando da Palazzo Vecchio a Firenze in occasione della cerimonia della Hall of fame del calcio italiano, a proposito dell'attuale tecnico dei campani. "Una collaborazione con il Napoli? Ieri ho parlato con De Laurentiis, mi ha invitato per la partita con il Real Madrid - ha aggiunto il 'Pibe de Oro' - Vediamo cosa si può fare...".

Infine una battuta su tre suoi connazionali, Higuain, Dybala e Messi. "Messi è il migliore - ha sottolineato Maradona - Dybala continuerà a crescere e Higuain a fare gol, sa fare quello, ma con la palla tra i piedi è inferiore".