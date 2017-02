Maradona non molla: "Se Bauza convoca Icardi è un traditore come lui"

Nuove bordate di Diego Armando Maradona nei confronti di Mauro Icardi e, indirettamente, verso il ct dell'Argentina Edgardo Bauza, che oggi si è recato alla Pinetina per incontrare il bomber dell'Inter.

"Meglio non commentare - ha dichiarato il 'Pibe de Oro' a Espn a margine della sfida di Coppa Davis tra Argentina e Italia in corso a Buenos Aires - Se Bauza ha incontrato Icardi penso sia un traditore come lui".

Nonostante ciò, sembra ormai imminente la convocazione del centravanti nerazzurro in nazionale.