Maradona: "Quello fra me e Napoli è un amore incredibile: spero nello scudetto"

" "Ho visto Dio" "

Questa frase pronunciata da un tifoso sintetizza al meglio l'amore di Napoli e dei suoi tifosi per Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de Oro è arrivato in città ieri sera per prendere parte lunedì ad uno spettacolo organizzato dal regista e attore Alessandro Siani al Teatro San Carlo intitolato “Tre volte Dieci Live” che tante polemiche ha generato. Maradona è stato letteralmente assalito dai tifosi asserragliati dinanzi all'hotel sul lungomare dove alloggerà in questa tre giorni napoletana.

I cori, come mostrano i tanti video postati sul web, quelli di sempre "Diego, Diego" e "Oh mamma, mamma, mamma ho visto Maradona...". L'ex fuoriclasse argentino non si è tirato indietro e davanti all'ingresso dell'albergo ha salutato con ampi gesti delle braccia i tantissimi appassionati accorsi ad osannarlo. Nel pomeriggio poi, dopo aver assistito alla larga vittoria dei ragazzi di Sarri contro il Pescara, Maradona ha presenziato a una conferenza stampa e si è concesso ai microfoni delle tv parlando del perché di questo spettacolo, del Napoli e del suo legame inscalfibile con questa città…

" Sono felice, stanotte ripassavo le cose nella mia testa. Quello di domani non è uno spettacolo, è un racconto di quello che Maradona ha dentro, Maradona prima di uscire dal campo. Il Maradona che io ero dentro era nella testa di ogni tifoso del Napoli. Questo non credo l'abbia mai pensato un altro giocatore. Al San Carlo racconterò tutto quello che ho nel mio cuore non lascerò nulla per me. Io so che i napoletani capiranno tutto quello che dirò. "

L’amore che ho trovato qui mi impose di vincere con questa maglia

"Io venivo dal Barcellona, potevamo vincere, pareggiare, perdere. Ma quando sono arrivato a Napoli ho detto 'qui non posso perdere qui devo vincere". Così Diego Armando Maradona racconta il suo arrivo a Napoli nella conferenza stampa di presentazione di 'Tre volte Dieci live', lo show che domani lo vedrà protagonista sul palco del teatro San Carlo di Napoli, diretto da Alessandro Siani.

" "Un giorno giocavamo Napoli-Cremonese. Ho capito che dovevamo fare una squadra per vincere lo scudetto perché c'erano 80mila persone a una partita dove non ci si giocava niente. Quella stessa sera mi sono detto 'Se non gioco per lo scudetto non gioco più', mi sarei vergognato ad avere 80mila persone per non vincere. Per quello abbiamo fatto uno squadrone con cui andavano a Milano a vincere, a Torino gliene facevamo cinque a Roma alla grande. Per me era una cosa strana, io davo la palla ai miei compagni facevo assist, loro facevano gol, crossavo dietro la davo al mio compagno e faceva gol. Per la gente era diverso all'84-85simo la gente cantava 'vulimm' o gol e Maradò'. La gente voleva il mio goal. Noi continuiamo ad avere l'illusione dello scudetto perché un giorno io ho detto a un presidente che non voleva, che Napoli si meritava una squadra per vincere lo scudetto". "

Ho parlato con De Laurentiis, sogno un Napoli vincente

"Mi continua a sorprendere, ci sono ragazzini che non mi hanno mai visto (giocare, ndr) ma che si commuovono e piangono per fare una foto con me – ha raccontato ai microfoni di Sky Sport - Dopo trenta anni continua lo stesso amore, è come la prima donna", ha aggiunto l'ex Pibe de Oro.

Maradona ha poi confermato di aver incontrato Aurelio De Laurentiis.

" "E' stato il primo passo. Prima devo risolvere i problemi miei in Italia e poi potrò lavorare per il Napoli in Italia e nel Mondo. Io vorrei una squadra vincente, che possa giocare a tu per tu con la Juve, il Milan e la Roma. Oggi il presidente è un esperto di calcio". "