Marassi è da incubo: Roma due volte rimontata, decide Muriel, vince la Samp 3-2

Due volte in vantaggio con Bruno Peres ed Edin Dzeko, la Roma cade a Marassi per il secondo anno consecutivo in campionato e la grande rimonta blucerchiata è firmata dai gioiellini di casa: Dennis Praet al primo gol in Serie A e, appena entrato, Patrik Schick al quinto sigillo. Infine un rigenerato Muriel, dopo l'assist a Praet, decide lo score su punizione (deviata da Nainggolan) e affonda i giallorossi a meno quattro dalla vetta bianconera. Giallo nel recupero per un nettissimo fallo in area di Silvestre su Dzeko, ma Mazzoleni fischia un fuorigioco inesistente e l’arbitro esce fra le proteste degli ospiti.

Il commento del match

Spalletti schiera Vermaelen al posto di Manolas più per diffida del greco che non per ragioni fisiche, figuriamoci di mercato. La Roma passa subito con Bruno Peres al primo gol in maglia giallorossa quando Puggioni sbaglia la respinta su un tiro di Emerson e il brasiliano ex-Toro può appoggiare comodo da centro area. La Samp subisce a freddo ma alza subito l’intensità in pressing sistematico sui portatori giallorossi, e il pareggio arriva già al ventesimo quando Muriel, finalmente rigenerato, crossa rasoterra per la prima intenzione di Praet al primo gol in Serie A.

2017, Bruno Peres, Sampdoria-Roma, LaPresseLaPresse

Bene la Samp fino all’intervallo, meglio la Roma a inizio ripresa con un sinistro schiacciato in diagonale da Dzeko su no-look di Totti, pardon di Strootman. Giallorossi in vantaggio con Edin Dzeko al quindicesimo gol in campionato, ma in trasferta non segnava dal 26 ottobre: cross rasoterra di Emerson dietro la linea difensiva e prima intenzione vincente del bosniaco, con Puggioni in ritardo sul primo palo. La mossa di Giampaolo però è Patrik Schick, che in cento secondi stoppa di petto, controlla a seguire, salta De Rossi e incrocia col destro per il quinto gol in campionato.

Edin Dzeko Sampdoria Roma 2017LaPresse

La Roma è scossa dalla doppia rimonta, Rudiger rischia l'espulsione e cade per mano di Luis Muriel con un calcio di punizione che spiazza Szczesny per la deviazione di Nainggolan. Poi Puggioni si fa perdonare gli errori sui gol respingendo El Shaarawy in uscita e smanacciando una punizione terra-aria di Totti. Infine, Silvestre stende Dzeko nel cuore dell'area e l'arbitro fischia: però un fuorigioco inesistente invece del rigore netto.

Luis Muriel Sampdoria Roma 2017LaPresse

La statistica chiave

344 - La Roma subisce gol in campionato, ed è il primo nel 2017, dopo 344 minuti di imbattibilità.

Il tweet della partita

Il tabellino di Sampdoria-Roma 3-2

Sampdoria (4-3-1-2) Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Praet (62’ Linetty), Torreira, Barreto; Bruno Fernandes (69’ Schick); Quagliarella, Muriel (84’ Djuricic). Allenatore: Marco Giampaolo

Roma (3-4-3) Szczesny; Rudiger Fazio, Vermaelen (87' Paredes); Bruno Peres (77’ El Shaarawy), Strootman, De Rossi (78’ Totti), Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Paolo Mazzoleni di Bergamo

Gol: Praet 20’, Schick 71’, Muriel 73’; Bruno Peres 5’, Dzeko 66’

Ammoniti: Puggioni, Torreira; Vermaelen, Rudiger, Totti