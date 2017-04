Marchisio: "Triplete Juventus? Crederci è obbligatorio a questo punto"

" "Siamo una squadra rispettata, possiamo vincere tutto". "

Claudio Marchisio suona la carica in vista del finale di stagione e come Bonucci ed altri compagni non si impaurisce a parlare di Triplete, come obiettivo credibile di questa stagione…

" "Non molliamo mai niente, lo si è visto nelle due partite con il Barcellona, all'andata abbiamo spinto molto nel cercare di segnare il più possibile in casa, a livello caratteriale e mentale. La nostra forza rispetto alle altre semifinaliste di Champions? Il gruppo sicuramente, quest'anno sono arrivati giocatori importanti che si sono subito inseriti al meglio in un contesto che dimostra da anni il suo valore. La squadra ha avuto la voglia e l'intenzione di mettersi a lavorare. "

Marchisio si è soffermato anche sul suo recupero dopo il grave infortunio subito l'anno scorso.

" Ormai è passato poco più di un anno, sono contento di come sta andando, avevo messo in preventivo che ci sarebbero stati alti e bassi ma sono sempre riuscito a gestirli nel migliore dei modi - ha raccontato - E' stato anche un fattore mentale negli ultimi mesi, devi abituarti a cambiare con la testa e con il corpo certi movimenti che eri abituato a fare. Ora sono in un momento in cui sto bene, e soprattutto sta bene la squadra, che è ciò che conta. Siamo arrivati al punto più importante della stagione". "