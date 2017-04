Marotta assicura: "Il rinnovo di Allegri verrà in automatico"

" Rinnovo per Allegri? Quello verrà in automatico. "

È quanto ha garantito l'ad della Juventus, Beppe Marotta, prima dell'anticipo di campionato in casa dell'Atalanta. Marotta ha poi affrontato il tema mercato: "Alternative a Mandzukic per la prossima stagione? Questa è una rosa di altissimo livello, e nel corso della stagione avremo molti impegni da affrontare. Se ci saranno delle opportunità di mercato per migliorare la rosa lo faremo. Interessati a Schick? Piace a tutti perché è un giocatore giovane e molto interessante ma - ha aggiunto - non abbiamo mai fatto un incontro ne tantomeno un'offerta: non c'è stato nessun approccio con la Sampdoria".

"Investimento importante per un nuovo portiere quando lascerà Buffon? Intanto ci godiamo ancora Buffon che è un eterno giovane. È il nostro capitano e uomo-spogliatoio e speriamo che possa giocare ancora a lungo. Non sarà facile trovare un campione come Buffon, che è uno dei portieri più forti della storia del calcio italiano".