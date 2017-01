Marotta: "Evra, stiamo valutando. Dybala non se ne andrà"

La Juventus, dopo la delusione nella Supercoppa Italiana persa a Doha contro il Milan, torna a convincere in campionato grazie al secco 3-0 rifilato al Bologna grazie alla doppietta siglata da Higuain e al calcio di rigore trasformato da Dybala. Al termine dell’incontro, l’amministratore delegato dei bianconeri Marotta ha voluto dire la sua sul mercato in uscita della Juventus, che potrebbe presto salutare il terzino francese Evra, desideroso di cambiare aria e sul rinnovo di contratto di Dybala.

Ecco le parole dell’amministratore delegato bianconero: ”Innanzitutto Evra non è ancora partito. Non è stato convocato per una scelta consensuale, vuole valutare il suo futuro ed era giusto tenerlo fuori. La prossima settimana vedremo il suo destino, ma se partirà contiamo di poterlo sostituire con i giocatori che abbiamo in rosa. Asamoah ha fatto per tanto tempo il terzino e stasera ha fatto un’ottima partita e c’è anche Mattiello. Masina? Preferisco non parlarne. Sicuramente è un ottimo giovane che avrà davanti a sé un’ottima carriera. Florentino Perez non mi ha chiamato per Dybala. Con lui abbiamo ancora 3 anni e mezzo di contratto stiamo trattando con lui e con il suo entourage per ritoccare economicamente il suo contratto. Non pensiamo minimamente che possa andare via anche perchè la Juventus è una delle migliori squadre al mondo e lui è il fulcro del progetto. Lui è il presente e sicuramente anche il futuro della Juventus. Meglio di così non può stare”.

Parole che dunque sanno di addio per il terzino francese ma che sanno di conferma per l’attaccante argentino, che, secondo Marotta, non si muoverà da Torino. Il Real Madrid è avvisato.