Marotta: "Gli altri cercano alibi, la Juventus alza i trofei. Dybala non ha clausole né prezzo"

" Chi dopo ogni sconfita incolpa l’arbitro non crescerà mai. Gli altri cercano alibi, la Juve cerca vittorie. Se in 6 anni abbiamo fatto 100 punti in più di Roma e Napoli è perché abbiamo cultura calcistica e competenze specifiche. Purtroppo nel nostro calcio c’è molta cultura dell’invidia e poca cultura della sconfitta "

Beppe Marotta in una lunga intervista a Tutto Sport a una settimana dalla finale di Champions League, che può regalare alla Juventus il leggendario Triplete, spiega i motivi per cui i bianconeri continuano ad essere invidiati ed aspramente criticati dalle rivali in Serie A. Secondo il dirigente è tutto dovuto alla cultura dell’alibi che impedisce a tanti avversari di riconoscere i propri demeriti…

" Sono stato per qualche decennio dirigente di squadre meno importanti della Juventus e ho sempre visto la Juve come una società forte e vincente. Quando uno è forte e vincente subentra la cultura dell’invidia, la vittoria viene denigrata e svilita. La Juve è un bersaglio che garantisce molta popolarità a chi la colpisce. I benpensanti del nostro paese hanno capito che parlare male della Juventus genera consensi, anche per una questione meramente statistica: ci sono 14 milioni di juventini e tutto il resto è contro. D’altronde è facile coalizzare le persone nelle critiche verso qualcuno "

Allegri non va da nessuna parte, Dybala non ha prezzo né clausole

Venendo al mercato e al futuro della Juventus, Marotta fa capire che comunque vada l’idea è quella di ripartire da Massimiliano Allegri…

" Comunque andrà a finire fra sette giorni a Cardiff ci piacerebbe andare avanti con Allegri che ha dimostrato di essere un grande allenatore e con noi ha acquisito tanto, adesso è uno dei migliori del mondo. Un cambio di guida tecnica non è nemmeno preso in considerazione. "

Venendo al mercato, Marotta fa capire che la priorità è quella di migliorare centrocampo ed attacco…

" Vogliamo rafforzare la squadra e certe modifiche tattiche ci impongono dei correttivi anche se abbiamo una rosa forte, ma già non vendere i nostri campioni è un modo per fare del mercato. Di certo in attacco, anche in considerazione dell’infortunio di Pjaca, davanti qualcosina manca… Di certo non è facile trovare giocatori che siano in grado di migliorarci, però li stiamo cercando "

2015, Massimiliano Allegri, Giuseppe Marotta, LaPresseLaPresse

Di certo nel presente e nel futuro della Juventus c’è Paulo Dybala…

" Nel nuovo contratto di Paulo, abbiamo tenuto conto della valorizzazione del calciatore che va di pari passo con la valorizzazione del calciatore che va di pari passo con la valorizzazione del marchio aziendale. Dybala non ha un valore. Il valore di un giocatore è dato nel momento della sua cessione. Se mettevo una clausola su Pogba tre anni prima di cederlo avrei detto: 60 vanno bene. Mentre invece l’abbiamo venduto a 110. La clausola è una follia, non la metterò mai su un giocatore. Non è un vantaggio, ti mette nelle condizioni di debolezza. "