Marotta: "Il filmato dell'Inter? Imbarazzante, purtroppo manca la cultura della sconfitta"

" Il nuovo filmato che fa infuriare l’Inter? Sono imbarazzato nel rispondere: non immaginavo che dopo una bella partita ci si potesse ancora dilungare andando ad analizzare episodi che non sono esistiti. "

Il direttore generale della Juventus Giuseppe Marotta commenta con queste parole nette le polemiche successive alla partita contro l'Inter di domenica scorsa meravigliandosi di come in Italia si perda sempre un occasione per dimostrare di saper perdere…

" Dico, da uomo di calcio, che in Italia dovremmo allenare giocatori, allenatori e dirigenti a una cultura della sconfitta che nel nostro paese non esiste. In Italia esiste la cultura della polemica nei confronti dell’arbitro". "

Chiarito questo punto Marotta ha anche parlato del futuro di Allegri, col quale nonostante le indiscrezioni degli ultimi ci sono tutte le possibilità di continuare il matrimonio…

" C’è un contratto fino all’anno prossimo. Noi siamo contenti di lui, lui è contento di noi e quindi penso ci siano i presupposti per andare avanti e per vincere ancora tanto assieme. "