Marotta: "Paura di Conte all'Inter? No, ben venga. Allegri resta, Keita interessante"

" Non può esserci una grande squadra senza una grande società "

Così Beppe Marotta, direttore generale della Juventus, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su RadioUno. "Al nostro interno ci sono funzioni e ruoli definiti nel rispetto del lavoro quotidiano. La presenza quotidiana sul campo della società garantisce una tutela importante", ha aggiunto il dg bianconero. "Il mio futuro? Io personalmente con Agnelli ho un rapporto splendido come con tutti i collaboratori, Abbiamo creato un gruppo vincente e lo dico con orgoglio. Un modello di riferimento importante. Gli stimoli ci sono e sono ancora tanti", ha concluso Marotta.

Nessuna paura di Conte all'Inter, anzi..

"Paura se Conte va all'Inter? Assolutamente no, anzi saremmo contenti perchè il campionato italiano tornerebbe ad essere ancora più competitivo. Più bello è lo spettacolo, più bello è vincere. Io mi auguro che il campionato sia sempre più competitivo e ben venga il ritorno di Conte. Allegri e Conte sono fra i primi 5-6 allenatori al mondo, due vincenti. Siamo stati bravi nell'aver individuato queste due figure ed è motivo di orgoglio", ha aggiunto Marotta.

Video - Juventus campione d'Italia: il trionfo di Allegri, l'uomo che ha reso leggenda la Vecchia Signora 01:19

Allegri, tutti i presupposti per continuare insieme

"Il rapporto tra Allegri con tutte le componenti societarie è ottimo e credo che il rapporto abbia tutte le premesse per continuare. Al momento non abbiamo ancora affrontato le tematiche legate al futuro perché siamo concentrati su quello che è l'obiettivo più importante della stagione: la finale di Champions League", ha aggiunto il dirigente bianconero. "Allegri è stato una componente importante nella vittoria dello scudetto ma credo che tutte le componenti societarie abbiano dato un grande apporto", ha detto ancora Marotta. "Il mister ha dimostrato con i fatti di essere un grande allenatore e un grande professionista. E' stato bravo perchè ha saputo gestire uno spogliatoio di campioni", ha concluso Marotta. Parlando ancora del lavoro svolto da Allegri, Marotta ha ricordato: "Tre anni fa ci siamo trovati a gestire la partenza improvvisa di Conte e non era facile sostituirlo. Lo abbiamo fatto rapidamente perchè non potevamo lasciare la squadra abbandonata a se stessa. Abbiamo preso un allenatore vincente, reduce da uno scudetto con il Milan, consapevoli di avere un gruppo squadra che avrebbe favorito il suo inserimento. Oltre ad una società forte, ricca di successi che racchiude in se valori come lavoro, vittorie, umiltà e rispetto. Queste componenti hanno aiutato Allegri ad inserirsi nel modo migliore e a mettere a disposizione tutte le sue qualità e professionalità".

Futuro immediato (Real Madrid), ed estivo (Keita)

"Siamo migliorati rispetto a due anni fa contro il Barcellona, soprattutto nella mentalità internazionale. Sono entrati giocatori come Khedira, Dani Alves, Mandzukic, oltre allo zoccolo duro dei Buffon, Chiellini, Barzagli, che hanno rafforzato la squadra. Oggi abbiamo la consapevolezza di poter giocare alla pari con il Real Madrid. Lo stesso Allegri si ripropone con una esperienza superiore avendo già fatto una finale", ha aggiunto. "Keita? E' un giocatore della Lazio con ancora un anno di contratto. E' certamente un buon talento e un giocatore di grande avvenire considerando l'età. Non abbiamo avviato alcun approccio o trattativa con la Lazio o con il giocatore. I programmi futuri sono inserire giovani talenti che devono diventare campioni e giocatori di grande esperienza. Quando hai giocatori come Buffon, Chiellini e Marchisio questo è più facile. Quando Agnelli è diventato presidente ha volutamente trasmettere un rafforzamento della cultura calcistica che si era persa. Da qui allestire rose competitive mixando giocatori giovani e meno giovani, ma soprattutto puntare su uno zoccolo duro di italiani che conosce bene l'ambiente. Sottovalutare i campi di provincia a volte può costare una sconfitta", ha aggiunto Marotta. "Dybala è l'esempio, era una promessa e oggi è un campione. Quindi da una parete monitoriamo il mercato per prendere questi giovani, dall'altra le opportunità che si presentano come quelle di Pirlo, Khedira e Dani Alves che riescono a trasmettere una mentalità vincente", ha spiegato.