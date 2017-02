Massimiliano Allegri e le 100 panchine alla Juventus: diffidenza smentita a suon di risultati

In principio era Antonio Conte: dopo gli anni fallimentari seguiti a calciopoli, alla Serie B e alla lenta ricostruzione della Juventus, i ricordi più cari e nostalgici del popolo bianconero sono legati al tecnico salentino, che ha avuto il merito di riportare agli antichi e gloriosi fasti la Vecchia Signora.

Conte resiste come icona mitica nell'immaginario collettivo bianconero nonostante l'addio non del tutto elegante alla squadra cui era ancora legato contrattualmente, fatto di per sé abbastanza inspiegabile, visto che i tifosi della Juventus sanno essere impietosi e critici se le cose non vanno (e lo sgarbo fatto ad Alessandro Del Piero, per esempio, rimarrà sempre come cicatrice nel rapporto tra la tifoseria e l'attuale dirigenza). E Massimiliano Allegri, che ha raccolto il testimone dell'"ingombrante" collega, continua a pagarne, immeritatamente, le spese.

L'eredità scomoda lasciatagli dall'esperienza al Milan nel confronto con Conte

Purtroppo per Allegri, per molti tifosi della Juventus il buon Max è ancora quello che allenava il Milan e che, in testa al campionato, perse lo scudetto (vinto dalla Juventus) contro la Fiorentina di fatto per colpa dell'unico gol di Amauri, recente epurato del club torinese passato ai viola e in grado in quell'occasione di superarsi (e di fare un regalo involontario alla sua ex squadra). Eppure Allegri sta dimostrando una forza non comune: infatti ci vuole un gran coraggio ad accettare di allenare la squadra più tifata d'Italia immediatamente dopo un collega che nei cuori dei suoi tifosi ha lasciato un segno indelebile. Ne sa qualcosa, per esempio, Rafael Benitez, che all'Inter subentrò al "Vate di Setubal" José Mourinho e tentò di imporsi a modo suo, incapace di capire che Mou non verrà scalzato dalla memoria nerazzurra nemmeno se dovesse un giorno andare ad allenare al Milan, perché ha regalato troppa gloria al club e per questo sarà sempre il più amato. Benitez all'inter ha fatto una fine davvero misera, mentre Allegri, nel suo essere considerato nelle chiacchiere da bar - erroneamente, lo sottolineiamo - un perdente e un mediocre, sta dimostrando una qualità fondamentale: l'intelligenza.

Video - Allegri: "Blackout inaccettabile negli ultimi 20': abbiamo smesso di difendere" 01:28

Le risposte allo scetticismo sono i fatti

Probabilmente Massimiliano Allegri non sarà tecnicamente allo stesso livello di allenatori del calibro del già citato Mourinho, o di Pep Guardiola, o di Carlo Ancelotti, ma la dote fondamentale dell'attuale allenatore della Juventus è quella di essere capace di continuare a lavorare facendosi scivolare addosso le critiche, i dubbi su di lui e lo scetticismo generale. Chiaramente non è il modo più sereno per allenare, ma è quello che sta funzionando. Perché di fatto la gente continua a dire che Allegri non è abbastanza preparato, che non è pronto per l'Europa, che si fa presto ad avere buoni risultati con i grandi giocatori che ha a disposizione, che vive di rendita sull'impostazione di Conte... Eppure tutte queste affermazioni sono facilmente confutabili grazie a dati di fatto e numeri. Partiamo dal fondo: è vero, forse all'inizio Allegri non ha voluto stravolgere la Juve, ma pian piano nel tempo ha cercato di fare prove, apportare modifiche e tentare nuove strade... A volte ha avuto anche intuizioni geniali, ed era solo "farina del suo sacco". Per quanto riguarda i giocatori, è vero che ha al suo servizio una rosa di assoluta qualità, ma è vero anche che 11 individualità non servono, serve una squadra, e lui la sta organizzando bene; del resto, esistono tanti esempi di gruppi formati da nomi di rilievo, ma che poi di fatto non danno i risultati sperati (parliamo per esempio del PSG, o anche dello stesso Manchester United di Mourinho, creato ad hoc per far saltare il banco in Inghilterra e in Europa e di fatto messo in ginocchio dal Chelsea di Conte). che non sia pronto per l'Europa è un altro falso storico: ricordiamo che la Juventus ha da sempre un problema di sudditanza psicologica nei confronti della Champions League e che, nel 2015, in finale di Champions con un certo Barcellona c'era proprio la Juventus....

I numeri parlano chiaro: nessuno mai come lui

C'è un dato tra tutti, però, che spicca e che dovrebbe far pensare a quanto Allegri si meriti di essere rispettato più che bistrattato: le sue prime 100 panchine in Serie A con la Juventus hanno una percentuale vincente altissima. Mai nessuno ha fatto come lui: delle sue prime 100 esperienze bianconere in campionato, allegri ne ha vinte ben 75. Il 75%. I 3/4 delle sue presenze sono vittorie. Non proprio i numeri di un perdente... E nessuno dopo la Seconda Guerra Mondiale è riuscito, nello stesso ruolo, a fare così bene come Max Allegri.Nonostante le critiche, continue, costanti, sempre presenti, lui continua a lavorare; e continua a vincere. Che cosa deve mai fare per poter essere davvero considerato da tutti un bravo allenatore? Ai posteri l'ardua sentenza.