Mazzarri: "Il mio quinto posto con l'Inter fu un vero miracolo"

Milano, 11 gen. (LaPresse) - "Lasciando perdere l'esonero, perché arrivò poco dopo l'inizio della stagione, e quindi c'è poco da commentare, al primo anno arrivammo quinti. E fu un grande risultato considerando quel particolare momento storico. Per quella situazione, penso che l'Europa sia stata un vero miracolo". Walter Mazzarri torna così sulla sua prima annata all'Inter, conclusa con la qualificazione in Europa League. "E aggiungo che è sbagliato pensare che l'Inter avrebbe dovuto vincere lo Scudetto solo per il nome", ha spiegato l'attuale tecnico del Watford in un'intervista a 'Calcio 2000'. "Ricordiamo la squadra che ereditai? Tante difficoltà, giocatori a fine carriera o in scadenza e un presidente storico che di lì a poco avrebbe ceduto la società. Pochi avrebbero potuto fare di meglio... La mia esperienza all'Inter è ricordata come un disastro, ma non è vero", ha aggiunto.