Mchedlidze ancora decisivo: 1-0 all'Udinese, è fuga salvezza per l'Empoli

Colpaccio dell'Empoli che in casa supera un'Udinese poco motivata. Al Castellani finisce 1-0 grazie alla rete di Mchedlidze che di testa supera Karnezis, nell'unico tiro in porta effettuato dai toscani nell'intero pomeriggio. Pescara, Palermo e Crotone non vincono e l'Empoli prova così a svignarsela portando il distacco a +11 rispetto alla zona retrocessione. Nella squadra di Martusciello fa il suo debutto Thiam e il giocatore di proprietà della Juventus si mette subito in grande mostra per grinta e voglia di fare, nonostante qualche errore di troppo. Dall'altra parte delude invece Perica, Del Neri gli dà fiducia ma il croato non è mai pericoloso.

Cronaca

Buon avvio dell'Udinese che cerca subito di mettere in pericolo l'Empoli, ma la prima vera occasione capita ai padroni di casa con Bellusci che sfiora il gol di testa - perso da Samir - sugli sviluppi di un corner. Zapata prova a suonare la carica ma Skorupski manda in angolo il suo diagonale, ci prova a questo punto Mchedlidze ma il georgiano calcia altissimo dopo l'ottima ripartenza di Krunić. Cerca gloria anche Jankto che, dopo le reti a Juventus ed Inter, prova un sinistro al volo che però non sorprende Skorupski, ancora attento tra i pali.

Avvio di ripresa più deciso da parte dell'Empoli ma di vere occasioni da gol non se ne vedono, mentre Hallfredsson rischia il secondo giallo per l'ennesimo fallo tattico a centrocampo. Del Neri prova ad inserire Perica per avere più consistenza in attacco, ma l'Udinese fa veramente poco in avanti. L'Empoli non riesce a tirare mai in porta e Martusciello a questo punto si gioca la carta Tello e fa debuttare Thiam: all'82' arriva finalmente il gol del vantaggio con il perfetto colpo di testa di Mchedlidze sul traversone di Veseli.

La statistica

3 - Terza vittoria consecutiva in casa per l'Empoli nel campionato in corso. Tre successi consecutivi casalinghi nella massima serie non capitavano dal Febbraio 2007: in quel frangente furono 6 le vittorie consecutive al Castellani, con i successi su Siena, Parma, Sampdoria, Atalanta, Roma e Messina.

Video - Cyril Thereau: 50 gol in Serie A, ma perfetto sconosciuto in Francia 01:00

Il Tweet

Anche dal Castellani arriva l'invito a non mollare a tutti gli abitanti del centro Italia, colpiti negli ultimi giorni da scosse di terremoto e valanghe...

Il migliore

Levan MCHEDLIDZE - Fino al momento del gol gli avremmo dato 4, sempre annullato dalla coppia di centrali dell'Udinese. Bravo, però, Martusciello a credere in lui e alla prima vera occasione del secondo tempo arriva il colpo di testa del georgiano che vale la vittoria e la fuga salvezza.

Il peggiore

Stipe PERICA - Il mal di pancia e il voler giocare di più, ecc... Del Neri gli dà più di mezz'ora per mettersi in mostra contro l'Empoli, ma il croato riesce a fare peggio rispetto a Zapata. Con Perica in campo, l'Udinese non è mai pericolosa nel secondo tempo.

Tabellino

Empoli-Udinese 1-0

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini (56' F.Veseli), Bellusci, A.Costa, Pasqual; Krunić, Büchel, Croce; Pucciarelli (72' A.Tello); Maccarone (78' Thiam), Mchedlidze. All. Giovanni Martusciello

Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo Larangeira, Felipe, Samir; Hallfredsson (63' Kums), S.Fofana, Jankto (85' Matos); de Paul, D.Zapata (56' Perica), Théréau. All. Luigi Del Neri

Marcatori: 82' Mchedlidze (E)

Arbitro: Carmine Russo, sezione di Avellino

Ammoniti: 27' Jankto, 32' Hallfredsson, 40' Bellusci, 45' Pasqual, 48' A.Costa, 63' Samir, 78' A.Tello, 87' Kums

Espulsi: nessuno