Melchiorri, il working-class hero più duro di sempre

Si sa, la fortuna è cieca. Ma la sfortuna, con Federico Melchiorri, sembra vederci benissimo. Il centravanti di Treia, fisico imponente e fiuto del gol fuori dal comune, è abituato a prendere “legnate”. Sia in campo che nella vita. L’ultimo colpo di sfortuna è stato un infortunio al ginocchio rimediato nella sfida contro l’Empoli. Per la precisione si parla di un trauma contusivo-distorsivo che ha interessato il ginocchio destro, precedentemente operato per una lesione al legamento crociato anteriore”, come riporta il comunicato ufficiale del Cagliari. Esatto, il ginocchio destro del working-class hero d’Italia non è la prima volta che fa crack. Ripercorriamo le tappe della travagliata carriera di Melchiorri.

Dopo un opaco esordio con la maglia del Siena nel derby toscano contro l’Empoli, Federico inizia una carriera che potremmo definire “una gavetta continua”. Acquistato dalla Sambenedettese in Lega Pro, grazie a vari prestiti gira tra Poggibonsi e Giulianova. Proprio mentre giocava con la squadra abruzzese, ecco la prima grande sfida per Melchiorri: gli viene diagnosticato un cavernoma venoso al cervello. Malattia grave e complessa da capire, specie per chi sa poco di medicina. Ma a Federico non servono le conoscenze cliniche: tutto ciò che sa è che ce la farà, sarà in grado di superarla. Non ha paura, a lui non importa se il prezzo da pagare sono sette infiniti mesi di stop. A Melchiorri basta solo tornare a calciare in rete un pallone. Cosa che per altro sa fare discretamente bene.

Dopo questa lunga degenza, la voglia di rifarsi è tanta. Riparte dalla serie D, nella “sua” Maceratese, la squadra che tifa da sempre. Non l’ha mai negato Federico, che è da quei campi di sabbia che un calciatore impara la maggior parte delle cose. La sua voglia di riscatto viene premiata: dopo una stagione, arriva la chiamata del Padova. Con i veneti, che militano in serie B, Melchiorri sa benissimo che sarà un’avventura in salita. È perfettamente consapevole di non essere è la prima scelta, un titolare inamovibile e che il posto lo dovrà conquistare. Infatti, le prime sette giornate dopo il suo acquisto, non viene mai convocato. Tutto cambia però quel 4 ottobre. Federico parte titolare contro il Varese. Al suo esordio in serie B, ci mette esattamente 30 minuti per gonfiare la rete. I tifosi biancoscudati rimangono impressionati da quel numero 16, quello che poco tempo prima faceva ammattire le difese delle squadre dilettantistiche. Quanta abnegazione, quanta voglia, quanto sacrificio.

Dopo la bella stagione in quei di Padova, Federico riceve una chiamata molto importante. Si tratta del Pescara, che lo vuole per ritentare la cavalcata verso la serie A. Lui accetta, perchè le sfide lo stimolano. Come un vero leader, come uno che sa cosa vuol dire lottare, si carica la squadra sulle spalle e la conduce fino alla finale dei Play-Off, che però non riuscirà a vincere. Ma Federico non è triste: sa di aver dato il massimo, sa di aver sconfitto la sua sfortuna. La stagione esaltante vissuta con la maglia del Delfino gli vale la chiamata del Cagliari che, avendo ormai capito che Federico le difese della serie B se le mangia a colazione, fa di lui il suo 9 per la promozione in A. Mai scelta fu più azzeccata: finchè sta bene, Fede corre, segna, fa assist, aiuta la squadra, si diverte. Fino al primo di aprile. Per antonomasia, è la festa più scherzosa dell’anno. Vuoi che il destino non faccia una burla al solare Melchiorri? Alla faccia della burla: infortunio a crociato, stop previsto di oltre sei mesi. Il Cagliari riesce comunque a ottenere la promozione, ma Fede non può essere contento. Negli occhi gli si legge la sua rabbia. Ma è “rabbia positiva”, adrenalina che lo porta a fare fisioterapia, a lavorare sodo, a guadagnarsi il ritorno in campo. Nella serie A da lui tanto desiderata, ma fin lì solo accarezzata. Sembra arrivato il lieto fine: Melchiorri si afferma come un centravanti affidabile per una squadra di media classifica.

Ma ecco l’ennesima “legnata”: al minuto 43′ di Empoli-Cagliari, Fede deve uscire. Sempre lui, quel ginocchio destro, già operato l’anno prima. Ed eccoci giunti ad oggi, al comunicato ufficiale del Cagliari riportato all’inizio, al mondo del calcio che gli fa un enorme augurio di guarigione. Come si fa a non augurare il meglio a chi ci ha sempre messo il cuore? A uno degli ultimi romantici che pensa alla passione e alla voglia prima che ai soldi? Fede, non vediamo l’ora di vederti nuovamente in campo. Sappiamo che sei un combattente. Sappiamo che sei il working-class hero più duro di sempre.