Mercato Inter in attesa: Pastore la ciliegina, Nainggolan il sogno che può diventare realtà

Il mercato dell’Inter non ha ancora preso una piega precisa. Arrivati Borja Valero, Skriniar, Padelli e con Dalbert vicinissimo, si aspetta il grande colpo. I rumors dicono che i nomi caldi sono principalmente due: Javier Pastore e Radja Nainggolan.

Flaco in Italia per conquistare l’Argentina?

Per il primo non si è aperta ancora alcuna trattativa e, stando a quanto dichiarato dall’agente Marcelo Simonian al sito fcinternews, difficilmente il PSG vorrà far partire il Flaco, che ha un contratto in essere con la compagine francese fino al 2019. Ma proprio la durata dell’accordo e una carriera che, dal suo passaggio in terra transalpina, non è sbocciata, un ritorno dell’argentino in Italia – dove esplose, a Palermo – potrebbe consentirgli di guadagnare una convocazione nella Seleccion di Jorge Sampaoli in vista dei Mondiali di Russia 2018. Nel modulo di Spalletti, 4-2-3-1, Pastore potrebbe occupare una delle tre posizioni dietro a Icardi, dando quell’imprevedibilità di cui l’Inter al momento è priva.

Javier PastoreEurosport

Il vero sogno è il Ninja

L’attenzione in casa nerazzurra però è maggiormente spostata sul centrocampo, dove l’obiettivo principale è Radja Nainggolan. Pupillo di Spalletti, sarebbe il giocatore in grado di far compiere ai nerazzurri quel salto di qualità necessario per avvicinare la Juventus e tornare, come nei sogni di Suning e di tutto il popolo interista, a lottare per lo scudetto. Ma la strada per portare il Ninja a Milano è ancora lunga. Il belga è legato a Roma e alla Roma, ha un contratto in essere e ha sempre dichiarato che la sua priorità sono i giallorossi. Il rinnovo e l’adeguamento economico richiesto dal centrocampista però ancora non arrivano e questa instabilità fa pensare che ci sia sotto qualcosa. Può essere solo un temporeggiamento della società capitolina per formulare l’offerta giusta, può essere un lavoro sotto traccia tra Sabatini e la Roma in vista di un possibile trasferimento all’Inter. Ieri il coordinatore tecnico di Suning – ex Roma e Palermo, guarda caso – ha incontrato l’agente del giocatore, Alessandro Beltrami, per sondare il terreno, ma su questa potenziale trattativa vige l’assoluto riserbo; anche se è palese l’interesse dell’Inter.

Perisic sull’uscio

Nel frattempo continua ad essere d’attualità la vicenda Perisic, che ieri ha avuto il benservito da capitan Icardi. “Chi non vuole restare, se ne vada pure”, ha detto il numero 9 nerazzurro accodandosi a quanto detto da Spalletti all’inizio della sua avventura interista. Il croato vuole il Manchester United ma l’offerta dei Red Devils è inferiore alla richiesta dell’Inter, che si attesta intorno ai 50/55 milioni. Mourinho vorrebbe avere il giocatore prima della partenza dello stesso con l’Inter per la tournée in Cina (dal 18 luglio), ma i nerazzurri non vogliono fare sconti e la volontà di Spalletti, che non vorrebbe privarsene, potrebbe convincere il giocatore a restare. Tutti movimenti fin qui solo in potenza, ma che l’Inter ha ancora più di un mese per portare a termine.