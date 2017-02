Mertens dice no alla Cina: "Ho ricevuto un'offerta, è stato difficile dire di no a tanti soldi..."

Anche Mertens era finito nel calderone di tutti quei giocatori tentati dalla Cina nell’ultimo mercato invernale (che in Estremo Oriente sarà ancora aperto fino al 26 di Febbraio). Il belga attende il rinnovo, che con ogni probabilità arriverà a Marzo, e l’intento di De Laurentiis sarà quello di inserire una doppia clausola rescissoria, una per l’estero (Europa) e l’altra per la Cina.

Un’offerta dalla Cina, però, è arrivata per il classe ’87 ma l’ex PSV non pensa, almeno per ora, ad andare a giocare in Estremo Oriente…

" Mi hanno offerto tanti soldi, ci ho pensato per un giorno ma alla fine ho rifiutato. Vi assicuro però che non è stato facile dire no a tanti soldi. Mi piacerebbe conoscere la cultura asiatica, l’Asia è in cima alla lista dei miei desideri come meta oltre al calcio, ma giocare in Cina la vedo come un’esperienza diversa. Non è stato facile dire no a tanti soldi [Dries Mertens a nieuwsblad.be] "

Intanto il Napoli spera di trovare presto l’accordo con Mertens, a cui è stato proposto un contratto fino al 2021 a 2,5 milioni netti a stagione (con diritti d’immagine in favore della società campana). Il belga spera di alzare l’asticella, portando il tutto a 3 milioni, oltre a voler una clausola (rescissoria) diversa da quella inizialmente pattuita da Giuntoli e De Laurentiis.