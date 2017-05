Mertens e Dzeko infiammano la classifica cannonieri: volata stellare

Cinquantacinque (!) gol in due, roba da lustrarsi gli occhi. Gli attaccanti “bionici” Edin Dzeko e Dries Mertens stanno incendiando la lotto al trono dei marcatori, per una Serie A che più in generale sta vivendo una coda di gran lunga più elettrizzante di quanto avremmo previsto anche solo un mese fa. L’uno ha battuto un colpo nella sfida delle 18 consolidando il primato, l’altro ha risposto con una doppietta nella notte partenopea: e non solo dei bagliori di Dzeko e Mertens si nutre la corsa al titolo di re del gol, perché i “torinesi” Belotti e Higuain non vogliono certo restare a guardare, mentre a Icardi servirebbe un mezzo miracolo (ma solo perché un guaio fisico gli impedirà di prendere parte alla sfida di Roma contro la Lazio) per rientrare in corsa.

ATTACCANTE GOL PARTITE CHE MANCANO EDIN DZEKO 28 GENOA DRIES MERTENS 27 SAMPDORIA ANDREA BELOTTI 25 GENOA, SASSUOLO GONZALO HIGUAIN 24 CROTONE, BOLOGNA MAURO ICARDI 24 UDINESE?

Dzeko, da bidone a macchina da gol

28 gol allo stato dell’arte contro gli 8 miseri autografi collezionati alla prima stagione in giallorosso? Sicuri si tratti dello stesso giocatore? Sicuri. Il bomber di Sarajevo è tornato a furoreggiare in zona gol, al punto da portarsi a una sola marcatura dallo storico record di Rodolfo Volk, che nella stagione 1930/1931 con la Lupa mise a segno 29 reti in 33 partite (secondo gli almanacchi della Roma). Intanto Edin Dzeko è diventato il primo attaccante nel giro di 86 anni a toccare quota 28 gol in un campionato: mica male per uno che lo scorso anno sbagliava gol a porta vuota dall’interno dell’area piccola.

Mertens, la mutazione in vero 9 è già completa

Non chiamatelo (più) falso nueve: perché il diretto interessato andrebbe su tutte le furie, in primis, e perché ormai non ha più alcun senso definirlo tale. Un esempio lampante? Nelle ultime tre partite il folletto belga ha sempre segnato gol e al contempo fornito assist, per un totale di cinque reti e tre passaggi vincenti offerti ai compagni. A una partita dalla fine del campionato Mertens ha già segnato 22 reti in più rispetto allo scorso anno (con solo una presenza in più rispetto alla Serie A 2015/2016) e tallona il capocannoniere Edin Dzeko a una sola attaccatura di distanza. La mutazione in bomber di razza è ormai completa e gli scenari controfattuali si fanno sempre più intriganti: cosa sarebbe successo se Milik non si fosse infortunato agli albori della stagione?

Gli outsider: Belotti e Higuain, intenzioni bellicose

Distano rispettivamente tre e quattro gol dalla vetta, ma hanno tutte le intenzioni di spodestare il centravantone bosniaco: Belotti e Higuain hanno ancora parecchie carte da giocare ed escluderli dalla corsa al trono dei gol sarebbe a dir poco incauto. Il “Gallo” è chiamato a sbloccarsi dopo tre turni astinenza, mentre a Higuain Allegri chiede i gol che sancirebbero il sesto scudetto consecutivo della Juventus. Quanto a Icardi, il cannoniere dell’Inter ha lottato fianco a fianco con i colleghi a lungo, ma l’infortunio che gli farà saltare la sfida con la Lazio rischia di risultare fatale per le sue ambizioni. Comunque vada, ne vedremo delle belle.