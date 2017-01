Mertens, il rinnovo col Napoli e la doppia clausola rescissoria: una per l'Europa, una per la Cina

Dopo Callejon, sta per arrivare anche il rinnovo di Mertens in casa Napoli. Comunque un colpo per gli azzurri, soprattutto considerando l'importanza che ha avuto il giocatore belga in questa prima parte di stagione, con gol e assist e soprattutto il cambio di posizione per sopperire all'assenza di Milik infortunato.

L'ex PSV è pronto a firmare, quindi, un accordo fino a giugno 2021 (la precedente scadenza era fissata per il 2018) con il giocatore che incasserà 2,5 milioni a stagione, diritti d'immagine esclusi.

Per il belga anche un'insolita soluzione del proprio contratto. Ci sarà infatti la doppia clausola rescissoria, una per l'Europa e una per la Cina. Ovviamente il giocatore, come indicato da De Laurentiis ad inizio stagione dopo il caso Higuain, non potrà essere ceduto a club di Serie A, ma Mertens potrà partire verso un altro club europeo per una cifra di 50 milioni. Anche la Cina è avvisata, c'è la clausola anche per i club della Chinese Super League: chi vuole Mertens, in estremo oriente, deve sborsare almeno 30 milioni.