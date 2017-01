Mertens-Napoli, il rinnovo arriverà entro fine mese

Torna a far parlare di sé Dries Mertens: ci eravamo lasciati con il rinnovo di contratto molto vicino, fissato per il 7 gennaio, ma non se ne era fatto più nulla, congelato per il momento. Ora, la dirigenza del Napoli ha deciso di accontentare il belga. Si lavora per il rinnovo dell’esterno, con il prolungamento di contratto entro fine mese. Mancano solamente alcuni dettagli da limare, come la durata del contratto e le cifre dello stipendio.

Come già anticipato, verrà inserita una clausola rescissoria da 50 mln € valida solo dopo il 2018 e solo per il mercato europeo; mentre potrebbe esserci anche una clausola da 35 mln € per il mercato cinese. Il belga classe ’87, che ha fatto impazzire i tifosi napoletani con le sue magie in mezzo al campo, giocando sia da esterno ma anche da “falso nueve”, potrebbe raggiungere, dunque, l’accordo con la società entro fine mese e rimanere all’ombra del Vesuvio ancora per molto.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)