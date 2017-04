Mertens: problemi di cuore con moglie e Napoli, l'Inter è pronta a farsi avanti

“L’amore dà, l’amore toglie” . Sembra quanto mai opportuna questa citazione tratta dal film “Tre uomini e una gamba” con protagonista il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo per associarvi il momento di Dries Mertens a Napoli, che nonostante il grande amore suo verso la città e viceversa, rischia di lasciare la piazza per motivi che, col cuore, c’entrano parecchio.

L’amore dà...

Quello che Dries Mertens ha fatto questa stagione è stato un atto d’amore verso il calcio e verso il suo allenatore, che lo hanno pienamente ripagato. Adattarsi a un ruolo originariamente non suo per necessità (l’infortunio di Milik) lo ha trasformato in un bomber di razza, consentendogli di divenire il principale terminale offensivo del gioco di Sarri. Amore (nei suoi confronti) ormai esternato da parte del pubblico napoletano, che del suo folletto si è invaghito perdutamente e spera di trattenerlo ai piedi del Vesuvio il più a lungo possibile anche se le voci di un suo possibile addio sono importanti (Manchester United, Inter) e sempre più insistenti.

...l’amore toglie

Al lato bello e romantico della medaglia, corrisponde quello negativo. I problemi personali con la moglie Kat, ne ha condizionato la vita (non tanto il rendimento) nell’ultimo periodo e ciò rischia di allontanarlo da Napoli. Con lei impegnata lavorativamente in Belgio – conduce un programma televisivo – il rapporto tra i due ha avuto qualche problema, acuito dall’essere diventato di dominio pubblico; cosa che al ragazzo, sicuramente, non deve aver fatto piacere. In più ci si è messo De Laurentiis, uno che con gli amori verso i giocatori non ha mai avuto grande feeling (vedi Higuain, ma ancor prima Lavezzi e Cavani: desiderati, amati e poi screditati una volta lasciata Napoli). Il presidente qualche giorno fa ha attaccato direttamente la compagna di Mertens:

" Credo che Dries voglia restare, ma bisogna capire cosa vuole fare la moglie. Se si risolveranno i problemi con lei, credo rimanga. "



Il giocatore non deve aver apprezzato la sparata del suo patron e questo ha appesantito i rumors di mercato attorno a lui. I prossimi mesi rischiano di far crescere un nuovo tormentone… un “Higuain bis”.

Inter nel futuro?

Alla vigilia del confronto tra Inter e Napoli, in programma a San Siro domenica sera, il nome di Mertens viene sempre più accostato ai colori nerazzurri. Suning, pronta a spendere milionate per creare una squadra che possa lottare per lo scudetto già dalla prossima stagione, ha messo gli occhi sul belga, stuzzicato dalla piazza e da un progetto potenzialmente vincente. Il contratto di Mertens scade il 30/06/2018, si parla di rinnovo ma lui vuole 4 milioni a stagione fino al 2021 e c’è un problema sulla clausola rescissoria, che De Laurentiis vorrebbe fissare a 31 milioni e che invece il suo entourage vuole tenere più bassa (25), per consentire più facilmente un trasferimento in caso di progetto non convincente negli anni a venire. Oltre all’Inter, sulle tracce di Dries c’è anche il Manchester United, altra società che vuole risalire la china in Premier League e disputare un’importante Champions League nella prossima stagione (qualora ci arrivasse) e vede nel belga un bell’upgrade per la propria rosa. La situazione resta incerta - anche se il ritorno della moglie a Napoli fa propendere per la soluzione conservativa -, ma senza rinnovo entro giugno è possibile che per i tifosi del Napoli la prossima estate sia ancora una volta di passione… sperando porti meno rancori di quella passata.