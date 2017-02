Mihajlovic: "Maxi Lopez? Non ho mai chiuso le porte in faccia a nessuno"

"Non ho mai chiuso le porte in faccia a nessuno. Spetta a lui essere ripreso in considerazione, ma per ora non è cambiato nulla: domani non sarà convocato, nelle prossime settimane vedremo". Alla vigilia della sfida con l'Empoli il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic torna a parlare del 'caso' Maxi Lopez, escluso nuovamente a causa della sua forma fisica. "Per far parte di una squadra - ha aggiunto l'allenatore serbo - occorre rispettare delle regole che sono fondamentali".

"Se giochiamo da Toro abbiamo tante possibilità di portare a casa il risultato – ha proseguito alla vigilia del match con l’Empoli -. Il nostro compito ora è quello di riprendere il cammmino del miglior Toro del girone di andata. La partita di domani e quella della prossima settimana ci possono permettere di migliorare la classifica e quindi vogliamo approfittarne. Dovremo essere più aggressivi ma anche più bravi a difendere la porta - ha aggiunto - Occorre tirare fuori qualcosa in più, cosa che facciamo bene nel corso degli allenamenti: vedremo se riusciremo a farlo anche durante la partita".

A proposito dell'avversario di domani l'ex allenatore del Milan ha evidenziato che "non c'è mai nulla di semplice. Loro a Crotone hanno perso prendendo quattro gol, ma in casa sono più temibili - ha sottolineato - I giovani? Sicuramente nelle prossime settimane troveranno spazio: vogliamo capire i loro miglioramenti e se saranno pronti per la stagione che verrà". Mihajlovic ha dato il suo giudizio anche sul mercato appena concluso.

"Il mercato di gennaio non è mai semplice perchè chi ha giocatori già pronti e che stanno facendo bene se li tiene stretti. Dopo 20 giornate comunque si capisce il valore di una squadra e dove intervenire: noi abbiamo preso due calciatori che sono valide alternative per il nostro attacco e la nostra difesa - ha proseguito - In più l'investimento di Milinkovic-Savic è un ottimo acquisto in prospettiva. Il mercato non ha cambiato la nostra dimensione: abbiamo una buona classifica, subito alle spalle delle big, e abbiamo dimostrato di poter affrontare tutti alla pari. Cercheremo di correggere i nostri difetti e proveremo a prendere chi ci sta davanti, sempre senza illudere nessuno".