Mihajlovic: "Non ci sono squadre imbattibili: giochiamo il derby per vincere"

" Proveremo fino all'ultimo a vincere questa partita. "

È la promessa di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, alla vigilia dell'atteso derby con la Juventus in programma sabato sera allo Stadium. Match che arriva ad appena due giorni dalla commemorazione della tragedia di Superga. "Uno stimolo ulteriore a far bene domani", ha spiegato il tecnico serbo in conferenza stampa.

Juventus? Non esistono squadre imbattibili

"Questa ricorrenza per noi rappresenta passato e presente, per chi non conosce il Toro questa è solo retorica. Ma non è così. Ogni volta che il Toro scende in campo, con lui scende in campo anche la sua storia. Questo non significa che domani per forza vinceremo, perché affrontiamo una squadra molto forte, ma sicuramente lotteremo fino alla fine. Hanno la difesa più forte del mondo, sarà un bel banco di prova per i nostri attaccanti. E dalla metà campo in su hanno giocatori pronti a segnare in ogni momento. Ma non credo che esistano squadre imbattibili".

Le armi? Rabbia, concentrazione e perfezione

"Per vincere contro la Juventus servirà la partita perfetta. Dovremo essere bravi a sfruttare quelle poche occasioni che ci concederanno. Dall'altra parte serviranno rabbia e concentrazione per non farli segnare. Se giochiamo come sappiamo, possiamo metterli in difficoltà. La Juve non sarà distratta, perché non fa parte della sua mentalità. Allegri ha dimostrato con i fatti di essere uno dei migliori allenatori al mondo. Ogni anno sta migliorando la sua squadra e ha la possibilità di centrare il 'triplete'"

Belotti? Non deve essere ossessionato dal gol

"Quanto a Belotti, da due gare a secco, "gli ho parlato, l'ho visto un po' ossessionato dal gol, e così non deve essere. Deve stare sereno e tranquillo, finché si farà guidare dalla sua generosità farà sempre gol e sarà sempre amato dai compagni".