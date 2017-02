Mihajlovic: "Roma molto forte ma abbiamo le armi per fargli male"

"Per vincere noi dovremo giocare una grande partita, loro non dovranno giocare una grande partita e la fortuna dovrà girare dalla nostra parte. Sono forti ma noi andremo là per fare risultato". Il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic suona la carica in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell'Olimpico contro la Roma. "La squadra vista contro il Villarreal è una squadra compatta e fortissima. Rispetto all'andata sono cambiati e sono molto più cinici - ha ammesso l'allenatore serbo ricordando il successo di un girone fa - Abbiamo dimostrato di avere tutte le qualità per metterli in difficoltà: andremo là con l'obiettivo di metterli in difficoltà".

Mihajlovic ha assicurato che "la gara è stata preparata bene, ora andiamo là a giocarci la partita. Noi puntiamo sempre a vincere: quello che non ci possiamo permettere sono i blackout che ogni tanto ci capitano - ha evidenziato - Conosciamo i punti di forza della Roma, ma anche quelli deboli. Sarà importante non sbagliare approccio alla partita e giocare fino all'ultimo minuto perché loro sono una squadra che segna molto nei secondi tempi". Come contro il Pescara il Toro dovrà far fronte a un'emergenza difensiva. "Carlao, Castan e Rossettini sono out - ha annunciato - Ajeti ha svolto ieri il primo allenamento oggi valuteremo se sarà in grado di giocare dal primo minuto o sposteremo De Silvestri al centro come abbiamo provato in settimana".