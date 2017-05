Mihajlovic torna sul derby: "Orgoglioso di essere serbo e zingaro"

"Io ho sbagliato, ho chiesto scusa, ed è giusto che paghi. E' però strano che gli insulti che ho ricevuto non vengano puniti". Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, torna così sulla squalifica ricevuta dopo le proteste nel corso del derby contro la Juventus e sui cori offensivi a lui indirizzati.

" Io comunque sono orgoglioso di essere serbo e zingaro. Mi dispiace perchè trovo l'Italia un Paese splendido, ma la cultura di alcuni talvolta è un po' così "

"Dopo aver affrontato la squadra più forte, domani affronteremo quella che gioca il calcio più bello d'Italia. Hanno il migliore attacco, ma non esistono squadre imbattibili. Giocheremo a testa alta per provare a vincere il match". Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, carica l'ambiente granata in vista della delicata sfida di domani pomeriggio contro il Napoli. "Ho chiesto ai ragazzi di mettere in campo lo stesso atteggiamento mostrato contro la Juventus - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa, rievocando il derby allo Stadium dell'ultima giornata - per mostrare a tutti che sono un gruppo forte e unito e che non hanno bisogno di un allenatore in panca che urla per mettere grinta sul terreno di gioco".

"Contro la Juventus nella doppia sfida è stata disputata un'ottima prestazione", ha sottolineato. "Siamo andati vicino alla vittoria e se saremo a proseguire su questa strada l'anno prossimo ci potremo nuovamente provare con ancora più possibilità di riuscirci". Mihajlovic ha poi tracciato un bilancio stagionale: "Oggi abbiamo 8 punti in più dell'anno scorso e ci sono ottime basi per migliorarsi. A parte qualche partita a metà stagione i tifosi si possono riconoscere in questa squadra perchè abbiamo sempre cercato di incarnare lo spirito del Toro. Ovvio che ci sono cose da migliorare, ma - ha aggiunto - potrà dire la sua per andare in Europa l'anno prossimo. Questo campionato ci insegna che non bisogna mai mollare fino alla fine e affrontare ogni partita come fosse l'ultima". "I ragazzi si stanno allenando bene, c'è un bel clima", ha assicurato l'allenatore granata che domani contro i partenopei sarà squalificato. "Disputiamo queste ultime sfide e poi tireremo le somme. Ci rimangono ancora tre match in cui tutti avranno possibilità di giocare". Il tecnico si è poi soffermato su Belotti, che attraversa una fase di 'digiuno' sottoporta: "Lo vedo sempre bene. E' un ragazzo generoso che non si risparmia mai, è un piacere vederlo. Dopo tre giorni di ritiro gli dissi che è uno di quei calciatori che ogni tecnico vorrebbe avere in rosa".