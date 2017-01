Milan, adesso è ufficiale: Niang al Watford in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni

Una trattativa lampo, la partenza da Linate ed ora l'ufficialità: M'Baye Niang è un nuovo gicoatore del Watford. Il francese del 1994 si trafserisce in Inghilterra, per quella che sarà la sua prima esperienza in Premier League in carriera, in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di alcune condizioni. Il Milan riceverà 750 mila euro per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a circa 18 milioni. Niang, dopo aver rifiutato di tornare al Genoa in cambio di Lucas Ocampos, ha acconsentito al trasferimento alla formazione allenata da Walter Mazzarri.

Quella di Niang è la storia di un talento sempre sul punto di sbocciare, ma che non si mai espresso in tutte le sue potenzialità. La sua storia con il Milan si interrompe dunque per la terza volta, dopo i prestiti al Montpellier (da gennaio 2014 a fine stagione) ed al Genoa (da gennaio 2015 a fine stagione): in totale, in 77 presenze con la maglia rossonera a partire dalla stagione 2012-2013, il francese ha segnato 12 reti vincendo un solo trofeo, la recente Supercoppa Italiana pur senza scendere in campo. Soprattutto nella sua parentesi al Genoa con Gasperini, Niang aveva dimostrato di avere anche una certa propensione al gol, cosa che al ritorno in rossonero non ha mai più confermato. Oltre a questo, non ha mai migliorato alcuni aspetti del suo gioco: problemi tecnico-tattici che a 17 anni potevano anche essere comprensibili, ma che in cinque anni non sono cambiati. Una separazione dunque consensuale tra lui e i rossoneri, volta dal giocatore stesso, dall'allenatore e dalla società. Ora riparte dal Watford di Walter Mazzarri, in un nuovo campionato, in una squadra che punta a salvarsi, per dimostrare soprattutto a se stesso, prima ancora che agli altri, di avere la personalità ed il talento per certi livelli.