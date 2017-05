Milan-Bologna: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (3-5-2): Donnarumma; Zapata, Paletta, Romagnoli; Deulofeu, Bertolacci, Montolivo, Pasalic, Vangioni; Bacca, Lapadula. Allenatore: Montella.

Squalificati: Suso

Indisponibili: Abate, Bonaventura, De Sciglio, Antonelli

Bologna (4-2-3-1): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Helander, Mbaye; Donsah, Taider; Verdi, Di Francesco, Krejci; Destro. Allenatore: Donadoni.

Squalificati:

Indisponibili: Nagy, Maietta, Masina

STATISTICHE OPTA

138º confronto in Serie A tra Milan e Bologna: rossoneri avanti con 62 successi contro i 38 felsinei (37 i pareggi).

Il Milan è, al pari dell’Inter, la squadra che ha segnato più reti contro il Bologna nel massimo campionato (212).

Il Milan ha perso solo una delle ultime 14 sfide con il Bologna in Serie A (nove gare vinte, quattro pareggiate).

I rossoneri hanno subito un solo gol negli ultimi quattro match contro gli emiliani, che è però valso ai rossoblu la vittoria nell’ultimo confronto giocato a San Siro (gennaio 2016).

Nonostante vada in gol da 14 partite consecutive, il Milan non riesce a vincere in Serie A da cinque gare – non arriva a sei in campionato dal febbraio del 2002.

I rossoneri non pareggiano in casa da nove match di Serie A: cinque le vittorie nel parziale, quattro le sconfitte.

Il Bologna ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro trasferte in campionato, ed ha concesso tre reti in ciascuna delle ultime due (le sconfitte contro Atalanta ed Empoli).

Dalla giornata del suo esordio in Serie A, Gerard Deulofeu è il secondo giocatore del campionato sia per numero di occasioni create per i compagni (38) che per dribbling riusciti (49).

Federico Di Francesco ha sia segnato un gol che fornito un assist in ciascuna delle ultime due partite giocate in A.

Mattia Destro ha segnato cinque reti nelle ultime quattro presenze in campionato, ma solo una di queste è arrivata in trasferta.