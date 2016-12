Milan, Bonaventura premia Montella: "Ci ha dato tranquillità"

"Quest'anno la stagione è partita in sordina ed è andata in crescendo. Non c'è iun momento particolare in cui mi sono detto 'ci siamo'. Il campionato è ancora lungo e difficile e gli ultimi anni ci hanno lasciato che non sempre chi inizia forte poi finisce bene. Dobbiamo continuare a lavorare con la mentalità di crescere singolarmente e di squadra".

Così il centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, in una intervista esclusiva su Premium Sport. Sulla differenza tra questo Milan e quello delle ultime due stagioni, l'esterno rossonero dichiara: "In queste partite abbiamo fatto risultati e buone prestazioni e questo ci ha dato continuità. Il mister ha portato avanti una sua idea tattica senza mai cambiarla cercando di far crescere più giocatori possibili e poi penso che questo gruppo è formato da giocatori giovani e umili, da gente che ha voglia di lavorare e di imparare: questo insieme di fattori ha fatto venire fuori dei risultati positivi".

Vincenzo Montella - Milan 2016LaPresse

La lode a Montella

Su Montella, invece, Bonaventura dice: "E' riuscito a trovare risultati e di conseguenza a cambiare l'ambiente intorno alla squadra. Una sua dote umana e una tecnica? Umanamente mi ha colpito la sua tranquillità. Una dote tecnica è che ha una sua idea di gioco precisa e dal primo giorno ha lavorato su quella: noi abbiamo capito cosa voleva e siamo riusciti a portare avanti determinati concetti. Ci ha dato molta tranquillità, è arrivato in modo umile e poi il resto l'hanno fatto i giocatori".

Donnarumma e Locatelli

Sulla sorpresa di vedere titolari Donnarumma e Locatelli, il centrocampista del Milan dichiara: "Sono dei giocatori diversi. Gigio mi ha sorpreso molto l'anno scorso perché non era facile, alla sua età, sostituire Diego Lopez e diventare titolare. Adesso sta continuando sulla sua strada e da qui in avanti potrà solo crescere. Locatelli ha appena iniziato, sta facendo bene e ci sta dando una grossa mano, nonostante le poche gare in Serie A. Se mi rivedo in lui? Magari nell'approccio alle partite di quando ho iniziato a giocare. E' giovane, deve lavorare tanto perché ha le capacità per diventare un grande giocatore".

AC Milan's Spain midfielder Suso gestures as he celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A football match between Empoli and AC Milan at the Carlo Castellani Stadium in Empoli on November 26, 2016AFP

Suso come David Silva

Su Suso, invece, dichiara: "Io gli dico sempre che assomiglia a David Silva del Manchester City. In queste partite sta facendo vedere quello che a noi aveva già fatto vede l'anno scorso in allenamento e che poi non riusciva a ripetere in partita. Quest'anno sta facendo benissimo, spero che continui così ma credo che crescerà ulteriormente perché ha l'atteggiamento giusto che credo lo porterà ad ottenere dei risultati importante".

Il "famelico" Lapadula

Sulla fame di Lapadula. "Lui è così di carattere. Anche io ho molta fame che magari dimostro in maniera diversa. La sua fame è una caratteristica positiva che serve anche al gruppo che viene trascinato dal suo atteggiamento".