Milan-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Bonaventura. All.: Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Montolivo, Mati Fernandez

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, Alves, Murru; Dessena, Tachtsidis, Barella; Joao Pedro; Sau, Farias. All.: Rastelli

Squalificati: Padoin (1)

Indisponibili: Ionita, Melchiorri

STATISTICHE OPTA

Il Milan è imbattuto contro il Cagliari nel massimo campionato da 25 incontri (19V, 6N), l’ultima vittoria dei sardi risale all’ottobre del 1998: 1-0.

Inoltre, i rossoneri hanno vinto tutte le ultime 11 partite disputate in casa contro il Cagliari in A realizzando 28 reti (2.5 di media a partita).

I rossoneri non hanno segnato gol negli ultimi due match di campionato contro Roma e Atalanta, dopo che nelle precedenti cinque partite avevano segnato in media 2.2 reti a partita.

Il Milan in casa ha perso una sola partita in questa Serie A, vincendo sei volte e pareggiando due.

Il Cagliari ha subito 42 gol finora: è già il dato peggiore in un girone d'andata da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05).

In trasferta i sardi hanno conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite, e subito 13 gol in questo parziale.

Il Milan ha perso solo due punti da situazione di vantaggio in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.

Solo Bologna e Fiorentina (otto ciascuna) hanno segnato più gol del Milan (sette) da fuori area in questa Serie A, mentre il Cagliari è la squadra che dalla distanza subisce più reti, 10.

Sale a sette il conto delle partite consecutive senza gol in campionato per Carlos Bacca – non è mai arrivato ad otto da quando nel gennaio 2012 esordí col Brugge.

Marco Sau ha partecipato attivamente a tutti gli ultimi quattro gol segnati dal Cagliari al Milan in Serie A: due reti e altrettanti assist.

