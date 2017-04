Milan, caos De Sciglio: contestato, insultato e aggredito dopo il ko con l'Empoli

Il tutto è cominciato al 71′ quando Montella ha richiamato in panchina un Mattia De Sciglio apatico per Ocampos, tentando il tutto per tutto, giocando con una formazione iper offensiva nel tentativo (vano) di riequilibrare le sorti del match contro l’Empoli. Al momento dell’uscita dal campo del numero 2 rossonero lo stadio ha selvaggiamente fischiato il ragazzo. Dopo Montolivo è toccato anche a lui per la prima volta, anche se la motivazione era piu’ dovuta al fatto di un presunto accordo che dovrebbe esistere fra De Sciglio e la Juve (l’intermediario è Allegri) per la prossima stagione. Anche se la prestazione è stata tutt’altro che esaltante, anonima quasi senza mordente, in linea piu’ o meno con gli altri suoi compagni.

Ma all’uscita dallo stadio, si è toccato l’apice: il ragazzo con la sua auto è stato accerchiato da alcuni facinorosi (la dinamica non è molto chiara) i quali lo avrebbero insultato, non è trapelato se la macchina sia stata presa a calci o meno, ma a quel punto è sceso dall’auto il padre di De Sciglio, il quale sempre secondo alcune testimonianze sarebbe arrivato alle mani con i contestatori.

I tifosi hanno il diritto di contestare se un giocatore con la fascia al braccio e con un probabile accordo con la Juve, offre prestazioni di basso profilo, ma il tutto deve rimanere nei limiti della civiltà senza sfociare in atti intimidatori. Ora Mattia con il Crotone sarà squlificato, forse una pausa farà bene in primis a lui e probilmente è bene che ci si limiti a fischiare durante la partita, poichè arrivare alle mani o reprimere gli istinti animaleschi come ha fatto qualche tifoso è sbagliato da qualunque parte si veda la vicenda.

M.Anobile

