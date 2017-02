Milan-closing, banca si defila: "Non ne sappiamo niente". Convocata assemblea dei soci per venerdì

Mancano ormai meno di tre giorni al tanto agognato closing che dovrebbe finalmente portare la cessione del Milan che passerà dopo oltre 30 anni dalla famiglia Berlusconi a una cordata di investitori cinesi raggrupata nel consorzio Sino Europe Sport (Ses), guidato da Li Yonghong. Rinvii, penali pagate (l'ultima puntata, nello specifico, lo scorso 13 dicembre) e tanti dubbi. Negli ultimi mesi si è scritto e detto molto sulla questione, e così non resta che aspettare venerdì per capire quello che succederà realmente.

China Merchant Bank non ne sa nulla

Nel frattempo c'è da registrare lo smarcamento di China Merchant Bank nel Milan, una delle banche che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata presente nella lista finale dei nomi che compongono la cordata SES. E' questa l'indiscrezione riportata dal sito AgiChina che ha intervistato la responsabile delle pubbliche relazioni di China Merchants Bank: "Non sappiamo niente dell'investimento di China Merchant Bank nel Milan. Siamo quotati in Borsa, quindi trasparenti. Una notizia del genere, se fosse stata vera, sarebbe stata già resa pubblica". QUI la notizia completa e originale

Yonghong Li unico proprietario? Nuova rateizzazione del pagamento?

Anche il collega de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha sollevato alcuni dubbi nel suo intervento al programma radiofonico Tutti Convocati: "Nell'imminenza del closing emergono problemi. Si discute del fatto che Yonghong Li sarebbe l'unico proprietario. Sta emergendo una possibile nuova rateizzazione del pagamento. Li pagherebbe una parte subito, un'altra più avanti. Si discute su questo".

Il comunicato del Milan: assemblea dei soci slitta da mercoledì a venerdì

"AC Milan informa che, in considerazione di quanto comunicato alla società dall'azionista di maggioranza Fininvest S.p.A., l’assemblea dei soci avrà luogo in seconda convocazione il 3 marzo 2017 alle ore 09.30 presso Casa Milan (via Aldo Rossi 8, Milano)", questo il comunicato ufficiale del club rossonero che dunque ufficializza lo slittamento dell'assemblea da mercoledì 1 marzo a venerdì 3 dello stesso mese. O forse no. A questo punto, però, non resta che aspettare venerdì mattina per conoscere quello che accadrà realmente.