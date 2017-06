Milan-Donnarumma: cessione, scontro totale o ancora titolare?

E adesso che si fa? Si stanno smaltendo – con fatica – le scorie dei tifosi; si stanno assimilando – con altrettanta fatica – pomposi editoriali a riguardo; ma quel che resta di reale è la situazione: Donnarumma da una parte, il Milan dall’altra e una prospettiva che da qui al 31 agosto rimane aperta a tre reali scenari.

1. Cessione immediata

Il primo, manco a dirlo, sembra il più scontato nel suo epilogo. Ma non per questo di semplice messa in atto. Ciò che si è creato all’interno del Milan dopo la pubblica rottura post conferenza stampa è una situazione che, va da sé dirlo, è controproducente per i colori rossoneri. Real Madrid, PSG, Juventus e chi più ne ha più ne metta. Tutto verissimo, ma quanto vale realmente Gianluigi Donnarumma dopo l’uscita pubblico dell’altro giorno? L’aver ammesso pubblicamente di non aver raggiunto un accordo lascia al Milan pochissimo margine di manovra in una trattativa dove il prezzo lo farà l’acquirente, e non il venditore. Il Milan, semmai, poi, potrà rifiutare e prendersi le conseguenze della sua scelta. Ma la realtà dei fatti racconta che lo shock dell’altro giorno è equivalso al crollo di più della metà del valore del cartellino. Chi è disposto a pagare 30/40 milioni di euro quando tra un anno si libera gratis? Nella risposta a questa domanda c’è anche la conseguente mossa di Fassone, che in queste ore ha già fatto sapere di come la proprietà dall’altro ne abbia bloccato la vendita. E’ il disperato – e comprensibilissimo – tentativo del club di giocare a livello comunicativo. Con un’offerta reale appetibile, chiaramente, il Milan si tapperebbe il naso, chiuderebbe gli occhi e si prenderebbe quanto c’è sul piatto. Meglio un buon gruzzoletto, che niente.

Video - Fassone comunica la decisione di Donnarumma: "Non rinnova" 01:57

2. Scontro totale

Che è poi la seconda opzione, nonché quella che preferirebbe il tifo più caldo, al momento guidato dal pensiero unico del ragionamento di pancia. “Datelo a Gattuso!”, grida qualcuno. “Tenetelo in tribuna tutto l’anno”, compare come opzione più votata sui sondaggi di un paio di portali. Chiramente questa è la scelta che nuocerebbe di più a tutti. A Donnarumma, ovviamente, che vedrebbe bloccato un processo di crescita dove oggettivamente c’era ancora molto da migliorare; ma anche il Milan, che anche in questa situazione non solo perderebbe a zero un proprio asset – per dirla col linguaggio della finanza – ma si ritroverebbe a dover obbligatoriamente investire su qualcuno o qualcosa. Neto, Perin o chicchessia costerà a Fassone dei denari. Certo, ci sarebbe la soddisfazione di aver usato il pugno duro e mostrato di qualche integrità morale voglia essere la nuova dirigenza, ma dal punto di vista del risultato sia sportivo (nel senso sul campo, e non ce ne vogliano Neto o Perin) che economico, il Milan ci perderebbe. E di brutto.

Donnarumma - Serie A - 2017LaPresse

3. Donnarumma ancora titolare

Al momento l’opzione che sembra più improbabile, ma occhio a scartare a priori questa soluzione. E’ vero, c’è la rottura totale col tifo (e non solo). E’ vero, sarebbe la decisione migliore per arricchire ulteriormente Raiola e il diretto interessato, che dopo un altro anno da protagonista saprebbe col suo procuratore certamente vendersi al miglior offerente; ma se alla distanza non comparirà nessuno con un’offerta reale che il Milan ritenerà degna, quella di Donnarumma portiere titolare del Milan anche nella prossima stagione non è un’opzione da scartare. I rossoneri si stanno muovendo discretamente bene sul mercato e hanno già rinforzato una rosa che per anni si era dovuta accontentare delle briciole dell’ultima sciagurata gestione Galliani-Berlusconi. L’obiettivo del Milan – più che mai reale e plausibile quest’anno – è entrare tra le prime 4 e un Donnarumma in più sarebbe certamente un plus per la squadra. Il Milan dovrebbe certo mandar giù il boccone amaro di aver perso la guerra con Raiola, ma potrebbe considerare di aver risparmiato sul mercato – non acquistando nessun portiere, almeno quest’estate – e ritrovarsi tra 365 giorni, magari dopo un ricco ritorno in Champions League, a potersi guardare con più tranquillità in giro. Donnarumma a quel punto partirebbe verso il nuovo e ricchissimo lido, ma il Milan avrebbe ottenuto il suo obiettivo. Con zero euro in tasca di plusvalenza, ma con la certezza di aver cavato fuori il massimo da una situazione ormai compromessa.

Da qui alle 23:00 dell’ultimo giorno di agosto per capire quale sarà la strada intrapresa.