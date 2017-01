Milan-Donnarumma: è pronto il rinnovo per i 18 anni, ma Raiola frena

Milan, il 2017 è arrivato e con sé porterà molte novità, tra cui quella del Closing con la Sino-Europe Sports. L'ufficialità del passaggio di consegne tra società sarà cruciale per alcune trattative in casa rossonera, vedi il rinnovo di contratto con il portiere Donnarumma.

Il 25 febbraio prossimo, infatti, il giocatore nato a Castellammare di Stabia compirà 18 anni e potrà finalmente mettere mani al proprio contratto con il Milan che punterà subito al rinnovo per 5 anni (l'attuale accordo è previsto fino a giugno 2018).

Video - Donnarumma e gli altri: le stelle dei Mondiali 2018 01:47

A 'bloccare' il tutto però è il solito Mino Raiola, che segue da vicino le trattative per conto del giovane portiere rossonero. Prima di mettere nero su bianco il rinnovo di contratto, l'agente vuole vederci chiaro riguardo l'acquisizione da parte della Sino-Europe Sports. Per Raiola, infatti, il rinnovo di contratto con Donnarumma verrà formalizzato solo dopo il closing e quindi a marzo inoltrato. Per ora il Milan non si preoccupa ma tutto questo testimonia come la vendita della società venga salutata ancora con qualche dubbio dagli addetti ai lavori.