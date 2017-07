Milan-Dortmund, intrecci di campo e di mercato: Aubameyang su tutti

Dopo molto tempo speso sul mercato (e non è ancora finita) per il Milan oggi è tempo di campo. Infatti, sfiderà il Borussia Dortmund nella prima partita della International Champions Cup.

Per le due squadre la sfida è quasi inedita ed è sicuramente un test interessante per vedere a che punto sono giunte le due compagini anche in vista del preliminare di Europa League del 27 luglio.

Ma al di là del campo le due squadre sono legate anche e soprattutto da intrecci di mercato. Il primo fil rouge (in ordine cronologico) è Mahmoud Dahoud, centrocampista arrivato in questa sessione di mercato dal Borussia Moechengladbach per 15 milioni. Il centrocampista è stato uno dei primi obiettivi e nomi sul taccuino della coppia dell’estate Mirabelli e Fassone, salvo poi sfumare in un attimo e accettare il trasferimento al Signal Iduna Park. Ciò che si augurano i due dirigenti del Milan e anche Montella è che il giocatore non faccia troppo la differenza: altrimenti sì che ci sarà da mangiarsi le mani.

Ma il nome veramente sugli scudi è quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il giocatore, da sempre legato a Milano e ai colori rossoneri, è da tempo corteggiato dal club meneghino. In questa sessione potrebbe profilarsi un graditissimo ritorno, sia per i tifosi che per il giocatore stesso. Come se non bastasse, sui social impazza un collage realizzato da Aubameyang stesso fatto da due foto: una con la maglia del Milan e l’altra con quella del Borussia. La didascalia dice che per lui sarà un onore sfidare la sua ex squadra: potrebbe esserci anche un’altra chiave di lettura della vicenda?

Milan-Borussia Dortmund, tra vicende di mercato e di campo. Si svilupperanno nuovi scenari? Per la Bild, il Milan avrebbe offerto 60 milioni, ma i gialloneri ne vorrebbero almeno 70. A breve ne sapremo di più.

Gabriele Amerio

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi