Milan, è fatta per la cessione di Luiz Adriano allo Spartak Mosca

Luiz Adriano lascerà presto l’Italia e la Serie A per approdare in Russia, dove vestirà la maglia dello Spartak: sono arrivate anche le conferme dell’agente, che ha affermato che le prossime ore saranno decisive. Manca ormai soltanto l’ufficialità che arriverà dopo l’iter burocratico, poi, per il brasiliano, si (ri)apriranno le strade dell’Est Europa, che un anno e mezzo fa aveva lasciato per arrivare al Milan.

Il risparmio dei rossoneri si aggira sui 25 milioni di euro, mentre l’ex Shakhtar, pronto a firmare un quadriennale, percepirà dai russi circa 4,5 milioni a stagione. Un’esperienza in rossonero non proprio entusiasmante quella dell’at taccante arrivato per essere protagonista: soltanto sei gol fatti (due dei quali in Coppa Italia), tutti nella scorsa stagione. L’inizio era stato promettente, ma dopo la mancata cessione in Cina lo scorso anno, il brasiliano ha visto il campo in pochissime occasioni. Manca soltanto l’ufficialità: Luiz Adriano lascia il Milan, con l’obiettivo del rilancio in Russia.

A cura di Francesco Cisternino

