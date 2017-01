Milan, è fatta per Ocampos: ma l'infortunio di De Sciglio blocca Vangioni

Notizie contrastanti per il Milan nel post-partita di Udine. Il club rossonero ha strappato l’accordo con l’Olympique Marsiglia per Lucas Ocampos. L’argentino arriverà in prestito secco dai francesi, che avranno il 25% sulla prossima cessione del giocatore.

Al danno della sconfitta, però, si aggiunge anche la beffa. Anzi, le beffe: gli infortuni di Bonaventura e De Sciglio. In particolare, però, la situazione del terzino è quella a destare maggiore preoccupazione. L’intervento killer tanto discusso di De Paul sulla caviglia del difensore costringerà il numero 2 rossonero a restare fuori fino al termine della stagione.

Una nuova tegola dunque in casa Milan. Il giocatore, utilizzato molto spesso quest’anno sulla corsia di sinistra dovrà essere rimpiazzato. E l’instabilità fisica dimostrata in questa stagione da Antonelli amplifica il nuovo problema terzini che starebbe per sorgere in casa Milan. Si profilano dunque due ipotesi. La prima è quella relativa alla cessione di Vangioni. Il laterale argentino, arrivato quest’estate dal River Plate e poco utilizzato sinora, era stato infatti messo sul mercato perchè non rientrante nei piani dell’allenatore.

Con l’infortunio di De Sciglio e con il sorgere dell’emergenza a sinistra, Vangioni potrebbe essere tolto dal mercato e potrebbe essere bloccata la sua cessione(possibile destinazione Siviglia). Non è da escludere però una seconda ipotesi che consisterebbe nell’operare sul mercato alla ricerca di un nuovo terzino. Come già detto, l’argentino non convince a pieno Montella. Ciò potrebbe spingere la dirigenza a lasciare comunque partire Vangioni e ad intervenire in quella zona del campo con l’acquisto di un nuovo rinforzo.