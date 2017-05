Milan e Inter hanno staccato la spina: conviene davvero schivare il 6° posto?

Same old story direbbero Oltremanica. Sì perché come ogni lunedì siamo qui a riferire di una “lotta” al sesto posto all’insegna del ciapa-no: nessuno sembra volere l’ultimo piazzamento valevole per la qualificazione ai preliminari di Europa League, tutti lo scansano come fosse la più terribile delle pestilenze. E se solo il Torino di Mihajlovic avesse avuto più fortuna incamerando bottino pieno contro Samp e Juve sarebbe rientrato clamorosamente in gioco per l’Europa. Un paradosso insegue l’altro, insomma, in un panorama dai contorni grotteschi o, peggio ancora, tragicomici.

Numeri impietosi, milanesi dietro la lavagna

Allo stato dell’arte la classifica recita Milan 59, Inter 56 e Fiorentina 56. Nonostante il magro bottino di 9 punticini raccolti nelle ultime 7 giornate il Milan di Montella nel frattempo ha perfezionato il sorpasso sull’Inter di Pioli; la forbice con la quinta (Atalanta) si è però allargato fino a sei punti, quella con la Lazio quarta addirittura a undici punti. Se la Fiorentina ha fatto appena meglio dei rossoneri (10 punti nelle ultime sette, ma tanto è bastato per rientrare in corsa), l’Inter addirittura si è sciolta come neve al sole totalizzando la miseria di due punti contro Torino e Milan. Suonano, in questo senso, piuttosto eloquenti le dichiarazioni di Danilo D’Ambrosio, rilasciate in settimana:

" C’è stato un calo psicologico dopo il pareggio con il Torino, nello spogliatoio, noi giocatori, l’allenatore, la società credevamo molto nel terzo posto, dopo il nostro pareggio il Napoli ha vinto, la distanza si è allungata, non è un alibi, ma abbiamo mollato "

Conviene davvero snobbare l’EL?

È l’interrogativo che probabilmente in questo momento i tifosi di Milan e Inter si staranno ponendo: è davvero così sconveniente partecipare al preliminare di Europa League? Vale davvero la pena gettare alle ortiche una stagione intera, al presunto scopo di salvaguardare la prossima? Secondo uno studio approfondito di Calcio e Finanza la risposta a tale dubbio amletico parrebbe suggerire il contrario: lo scenario offerto dal preliminare d’Europa League (il terzo, in programma il 27 luglio e il 3 agosto) non è così plumbeo. Le squadre qualificate alla fase a gironi di Europa League incassano tra i 6,5 e i 7,8 milioni di euro, una cifra cui vanno aggiunti i bonus per i risultati e i ricavi da stadio; chi arriva fino in fondo può guadagnare sino a 15,71 milioni di euro (più la quota per il market pool, da spartire tra i partecipanti, guadagno minimo di 4,1 milioni di euro).

Ottimo, no? C’è un “però”: a Milan e Inter sarebbe così preclusa la partecipazione alla remunerativa International Champions Cup (che frutta qualcosa come 2,5 milioni di euro, sulla carta, ma potenzialmente una cifra non quantificabile) e al resto della tournée estiva. Stiamo parlando di due società di proprietà cinese per cui un derby a Nanchino rivestirebbe un ruolo strategico di indicibile importanza (nella loro ottica, ça va sans dire). Inoltre i numeri parlano chiaro: le squadre partite dai preliminari di Europa League perdono punti e posizioni in classifica da un campionato all’altro arrivando in riserva sparata al finale di stagione. Specialmente nel caso in cui le loro rose non siano attrezzate per correre su tre fronti, aggiungeremmo...

Brutto segnale, per tifosi e credibilità

Interpellato in merito all’importanza della qualificazione nella seconda competizione europea per club prima della gara con la Roma, il neo direttore sportivo del Milan Mirabelli ha risposto: “L’Europa League non cambierà il nostro mercato. I giocatori non si convincono solo con l’Europa ma anche con altro. E non dimentichiamo che il Milan ha fascino”. Il dubbio che il Milan non consideri il sesto posto alla stregua dell’obiettivo minimo (e sottolineiamo questa parola) da agguantare ad ogni costo sovviene, non foss’altro perché sta andando in scena lo stesso identico film dello scorso anno, quando la squadra guidata da Brocchi – estratto dal mazzo a sorpresa dopo controverso esonero di Mihajlovic – mise in atto una sorta di suicidio sportivo facendosi sorpassare dal piccolo Sassuolo. Il discorso si estende ad entrambe le sponde del naviglio: dopo aver stentato per anni, l’ultimo sfizio che le milanesi potrebbero togliersi è di snobbare qualsivoglia impegno dilapidando quanto di buono prodotto in stagione: così la credibilità delle stesse squadre agli occhi di tifosi ma anche di potenziali investitori è minata. Se davvero Suning e il nuovo corso cinese del Milan progettano di allestire corazzate, come mai il triplice impegno spaventa così tanto? Forse prima di pensare ai tour estivi si dovrebbe fare da subito un piccolo grande scatto in termini di mentalità.