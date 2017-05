Milan: ecco il cv dei soci cinesi, Yonghong Li è il proprietario di una miniera

Il socio di maggioranza di una grande miniera di fosforo in Cina e un manager esperto in fusioni e acquisizioni di società quotate in borsa. E' quanto emerge dal curriculum vitae di Li Yonghong e Han Li, rispettivamente presidente e membro del consiglio di amministrazione del Milan. Il profilo dei due imprenditori cinesi è stato presentato oggi nel corso dell'Assemblea dei Soci del club rossonero a Casa Milan. Li Yonghong è nato nella provincia di Guangdong nel 1969. Dal 1994 ha ricoperto svariate posizioni dirigenziali in diverse società di vari settori, fra cui servizi finanziari e sport. Si è occupato per molti ani di investimenti sul mercato finanziario e ha una grande esperienza nell'individuare target di acquisizioni e nell'incrementare il valore delle aziende.

E' socio di maggioranza della Guizhou Fuquan Group, proprietaria della più grande miniera di fosforo cinese, con una produzione di circa 3 milioni di tonnellate all'anno. Han Li, nato nel 1983 sempre nella provincia del Guandong, è laureato a Stoccolma in Financial and Economic Management. Dal 2006 si occupa di fusioni, acquisizioni di società e di investimenti sul mercato finanziario cinese. Ha condotto e partecipato a numerosi fusioni e acquisizioni di società quotate cinesi. Dal 2014 lavora alla trattativa per l'acquisizione del Milan da Fininvest. Ha anche una breve parentesi da calciatore in squadre giovanili in Europa.

Lu Bo, altro membro del consiglio di amministrazione, è laureato in Business Administration a Hong Kong ed attualmente ricopre il ruolo di presidente della Haixia Capital Management. Infine Xu Renshuo, nato nel 1992, è laureato in Economia e commercio a Leicester. Dal 2015 è responsabile di una società che si occupa di investimenti nel settore immobiliare, sportivo e nuove tecnologie, la Guangzhou RenBaiJie Industrial Group. Ha guidato e partecipato nell'investimento della ZBJ Network Inc, la più grande piattaforma di crowdsourcing con più di 7 milioni di utenti registrati.