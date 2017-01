Milan, ecco perché non stupiscono i 100 milioni dalle Isole Vergini

Fare chiarezza su una faccenda assai complicata non è mai semplice, specie quando di mezzo c’è la finanza, ci sono passaggi di denari e sì, ovviamente, ci sono i paradisi fiscali. Il documento esclusivo pubblicato ieri dal portale “calcioefinanza.it” porta alla luce alcuni dati di fatto. Il primo, su tutti, è che i 100 milioni con cui Sino-Europe Sport Management ha pagato Fininvest lo scorso 13 dicembre sono di fatto il frutto di un prestito di una holding dal nome Willy Shine con sede alle Isole Vergini Britanniche.

Questo è il dato di fatto indiscutibile provato da documenti originali firmati dalle parti. Cosa questo significhi in realtà… beh, assolutamente nulla.

Nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione di questo scoop, si sono fatte tantissime speculazioni e insinuazioni riguardo alla natura di quei denari. Che come tali però vanno trattate. Proviamo a spiegarvi nella maniera più semplice il perché.

Chi c'è dietro a Rossoneri Sport Investment e Willy Shine Holding

Delle 33 pagine pubblicate da “calcioefinanza.it”, interessante è scoprire quanto riportato a pagina 19. Per la precisione sezione Notices numero 19.2. Alla voce “Lender”, ovvero il finanziatore del prestito, compare l’indirizzo mail chiamtatyiu@chamc.com.cn. Ciò che interessa è il dominio di questa email – chamc.com.cn – ovvero l’acronimo di China Huarong Asset Management, uno dei gruppi finanziari pubblici più importanti al mondo. Stando alle classifiche di Forbes – da sempre punto di riferimento per questo genere di ricerche – la China Huarong Asset Management è la 348esima compagnia più grande al mondo. Il gruppo Suning ad esempio, nuovo proprietaria dell’Inter, è il 980esimo.

Il punto successivo è dunque molto semplice. Il 13 dicembre scorso, China Huarong Asset Management – il 348esimo gruppo industriale più ricco al mondo – ha prestato 100 milioni a Sino-Europe Sports attraverso Willy Shine International, una holding con sede in un paradiso fiscale, le Isole Vergini Britanniche.

Perché una holding?

Perché questo sia successo è solo ipotizzabile. Probabilmente in mancanza dell’autorizzazione del governo cinese all’esportazione di capitali dalla Cina e di fronte all’esigenza di trovare i fondi per non perdere la clausola con Fininvest, Li Yonghong – colui che dovrebbe di fatto diventare il nuovo proprietario del Milan – si è affidato a China Huarong Asset Management per ovviare il problema. In cambio – come si legge dalle carte – il gruppo Huarong ha avuto in pegno Rossoneri Champions, società costituita e posseduta da Sino-Europe e altre garanzie legate al patrimonio di Li.

Li Yonghong e Silvio Berlusconitwitter

Perché un paradiso fiscale?

Quel che è assolutamente certo, dunque, sono due cose. La prima è che non esistono legami tra la Willy Shine – la famosa holding delle Isole Vergini – e Fininvest o la famiglia Berlusconi (come rumoreggiato o speculato da qualche parte). E la seconda è che anche questa volta, dai massimi vertici, siano spuntati fuori soggetti con sedi in paradisi fiscali. Non una novità per il mondo del calcio. E non una novità per il mondo in generale. I più grandi gruppi industriali del pianeta, alla fine, funzionano così: cercano tutte le soluzioni possibili per massimizzare i profitti e pagare l’aliquota più prossima alla cifra 'zero'. E’ successo prima, succede oggi, continuerà a succedere in futuro. A questo non scappano nemmeno i cinesi. Perché tutto il mondo è Paese e sorprendersi che un uomo vicino al 348° gruppo industriale più ricco al mondo possa utilizzare una holding alle Isole Vergini per concludere un affare e ovviare a qualche ostacolo, beh, davvero, è quasi una non-notizia.