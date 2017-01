Milan: Gabriel Paletta, da esubero a leader

Gabriel Alejandro Paletta non è il miglior difensore centrale in circolazione, non possiamo negarlo. Con quel cognome su cui è facile scherzare e un look non esattamente da modello, spesso ha dovuto sopportare critiche anche non inerenti alle sue prestazioni in campo. Ma non ha mai risposto a voce, ha sempre preferito reagire dando il cuore per la sua maglia.

Gabriel Paletta nasce nel lontano 1986 in quei di Lonchamps, città argentina con il nome francese. Di chiare origini italiane e precisamente della provincia di Crotone, gioca con la maglia dell’Argentina nell’under 20. Paletta non farà la storia della nazionale argentina, anche perchè nel 2014 sfrutta il passaporto italiano del nonno e esordisce con gli azzurri.

La sua carriera comincia in Argentina nel Banfield, con il quale raccoglie 6 presenze in prima squadra, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili. Su di lui piomba il Liverpool, che, impressionato dalle doti fisiche del ragazzo, decide di dargli una possibilità in Europa. Certo, Gabriel non diventa un pilastro della società. Gioca anzi solo 8 partite, chiuso dal poco spazio che i vari Carragher, Hyypia e Agger gli lasciano. Decide quindi di tornare in patria, al Boca, con il quale raccoglie una settantina di presenze, in cui si dimostra un difensore affidabile.,

La carriera di Gabriel prende una svolta nel luglio 2010: arriva la chiamata del Parma, che lo porta in Italia. Ancora Gabriel non sa che il nostro paese diventerà la sua casa e che giocherà per i nostri colori. Resta in Emilia fino al febbraio 2014, dopo 131 partite in maglia crociata, arricchite anche da 6 gol. Si trasferisce al Milan, nel momento peggiore della sua storia: c’è Pippo Inzaghi sulla panchina del Milan, che sta provando a raccogliere i cocci dopo una stagione disastrosa. I primi sei mesi di Paletta in rossonero non sono da meno: prestazioni sotto la media, tanto che i tifosi non si risparmiano a critiche, insulti e commenti non esattamente gratificanti. Con Mihajlovic in panchina, la stagione successiva, Gabriel viene marchiato a fuoco come “esubero”. Viene quindi girato in prestito all’Atalanta, con la quale diventa titolare inamovibile e dimostra che in Serie A lui la sua bella figura la sa fare.

Estate 2016, il vero crocevia della carriera di Paletta. Con Montella in panchina e una situazione societaria non troppo definita, è tempo di fare valutazioni tecniche. Che fare: tenere o vendere il numero 29? Montella, saggiamente, prima di decidere vuole vedere il verdetto del campo. Il rettangolo di gioco da risposte sorprendenti: Gabriel, lì in mezzo alla difesa, si muove come un leader e guida Romagnoli come un generale di guerra. Certo, non sempre è perfetto, ma Gabriel ottiene la conferma in rosa. Nella vita, a Paletta, non gli hanno regalato niente. E a lui non piacciono le cose regalate. Dimostra così, giorno dopo giorno in allenamento, che lui alla maglia rossonera ci tiene. Eccome.

Arriva la prima di campionato. Il milan vince 3-2 con il Torino. Minuto 92′: contatto dubbio in area, Paletta viene accusato di aver atterrato l’avversario, rigore e rosso. Sappiamo tutti poi com’è finita la storia del rigore. Ma tutti già pensano: “Ecco, abbiamo confermato quel brocco di Paletta. Quest’anno è già buono se ci salviamo“. La stampa, i tifosi, tutti criticano Gabriel. Che risponde alla sua maniera: eccezion fatta per qualche svarione grossolano, Paletta inizia a infilare prestazioni convincendo, guidando anche il giovane Romagnoli nella sua crescita. L’apice: la partita contro il Sassuolo, quando segna il gol del 4-3. Nell’esultanza c’è allegria, felicità, ma anche rabbia di non aver dimostrato sin da subito il suo valore.

Anche ieri, con il Torino, Gabriel si è confermato ai suoi livelli. A tratti rivedibile, ma quando è il momento di randellare e metterci il cuore non si tira indietro. Anzi, è il primo. Si procura il rigore del 2-2, e da quel momento sigilla ermeticamente l’area rossonera, svettando qualsiasi pallone volesse entrare in area. Come un vero leader.

Ecco la parabola di Gabriel Paletta: non il più bello, non il più bravo. Ma dannatamente efficace.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

