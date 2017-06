Milan, già spesi quasi 80 milioni! Cosa manca per puntare alla Champions?

Dopo gli arrivi di Musacchio e Kessié, il Milan giovedì ufficializzerà anche l'acquisto di Ricardo Rodríguez. Manca solo Lucas Biglia per completare un poker che non si vedeva da tanto tempo a Milano, sponda rossonera. Il duo Fassone-Mirabelli ha compiuto un grande lavoro in questi primi mesi al Milan, e ora, la ricerca si estenderà anche all'attaccante, con Montella che desidera un nuovo '9' capace di cambiare il volto alla squadra. Non tutti i tifosi rossoneri sono, però, contenti di questa prima parte di campagna acquisti. Alcuni giocatore sono sopravvalutati? Altri, troppo pagati? Questo è un Milan che può tornare in Champions? Poche certezze e tanti interrogativi...

I nuovi arrivi: sono acquisti che convincono?

Musacchio, Kessié, Ricardo Rodríguez e Biglia! Poker d'assi importante per il Milan che verrà, anche se non tutti i tifosi sono contenti di questi primi acquisti. Ci si lamenta dell'affidabilità di Musacchio che in questi anni ha passato molto tempo in infermeria, chi vede un Kessié in difficoltà in un contesto come il Milan, chi lamenta la parabola discendente di Ricardo Rodríguez che dal poter essere il vice Marcelo al Real Madrid, è finito - quasi - per retrocedere in Bundesliga. 3 acquisti, più Biglia che verrà pagato 25 milioni nonostante sia un classe '86 (lamentele anche qui, per il costo del giocatore che ha passato l'asticella dei 30 anni).

I primi acquisti della gestione Fassone-Mirabelli

Giocatore Ruolo Anni Costo Mateo Musacchio Difensore 26 anni 18 milioni Franck Kessié Centrocampista 20 anni 20 milioni* Ricardo Rodríguez Difensore 25 anni 17 milioni Lucas Biglia Centrocampista 31 anni 22 milioni**

*obbligo di riscatto dopo due anni di prestito, più 4 milioni di bonus

**bonus per 3 milioni

Quasi 80 milioni per 4 giocatori, ma questi innesti danno veramente qualcosa in più ai rossoneri? Il centrocampo si rinforza senza dubbio con il duo Biglia-Kessié. Il giovanissimo ex Atalanta darà grinta alla linea mediana rossonera, l'esperto argentino darà invece quell'iniezione di qualità che al Milan non si vede ormai da tantissimi anni. Certo, in due fanno 42 milioni, bonus esclusi, ma da qualche parte bisogna pur partire, e per la strada non si trovano a prezzo di saldo giocatori come Kroos, Thiago Alcántara o Modrić. Capitolo Musacchio: è vero, il centrale argentino (con passaporto comunitario) ha avuto qualche infortunio di troppo nel corso delle ultime stagioni, ma ha sempre garantito grandi performance. Neanche da discutere le competenze di Ricardo Rodríguez, che in Champions e in Nazionale ha dimostrato tutto il suo valore: periodo nero al Wolfsburg? In questa stagione, lo hanno avuto tutti nella squadra dei Lupi di Germania.

2017, Frank Kessié, Marco Fassone, Milan, Credit Photo ACMilan.comOther Agency

Manca il '9': resta in corsa Belotti. Sorpresa André Silva?

Con Morata che vuole restare al Real Madrid e Aubameyang vicinissimo al PSG, in casa Milan resta vivo 'solo' l'obiettivo Belotti. Non una seconda scelta, anche se il prezzo del cartellino è altissimo: non c'è la clausola da 100 milioni, ma Cairo non vuole andarci tanto lontano tra prezzo base e contropartite (vagliati i nomi di Kucka, Bertolacci, Niang e Zapata). Belotti garantirebbe, però, un bel salto di qualità alla squadra di Montella, essendo il classe '93 un attaccante molto mobile, animale d'area, e ottimo di testa a concretizzare il lavoro delle ali.

Video - Mihajlovic: "Belotti? Se segna così, i 100 milioni di clausola sono pochi" 00:46

Sul taccuino ci sono comunque altri nomi, da Moussa Dembélé del Celtic ('96) ad André Silva del Porto ('95). Occhi puntati soprattutto sull'attaccante portoghese, che ha affrontato la Juventus in Europa, capace di segnare 21 gol complessivamente tra campionato e Champions nell'ultima stagione. L'agente del giocatore, Jorge Mendes, è atteso proprio in questi giorni a Milano per parlare con la dirigenza rossonera e capire il futuro del giocatore, da non escludere anche un colloquio per James Rodríguez anche se per ora resta solo una voce non confermata visto che il colombiano non si sposa benissimo col 4-3-3 varato nell'ultima stagione.

Cristiano Ronaldo, Andre Silva, Portugaltwitter

Ma cosa manca al Milan per tornare in Champions? Un'ala e un terzino destro...

Certo, arrivasse Belotti, sarebbe un buon colpo e il pokerissimo ridarebbe ai rossoneri un altro volto. Per completare la rosa, comunque, qualche altro acquisto sarebbe indispensabile, per ridurre il gap con Roma e Napoli (di questo si parla, perché per arrivare alla Juve ci vorrà ancora molto tempo). Ok il ritorno di Bonaventura, ma con Niang, Honda e Deulofeu in partenza, non sarebbe male andare a prendere un'altra ala offensiva. L'obiettivo era Keita, ma il senegalese aspetta notizie da Juventus e Chelsea. Qualche altro centrocampista in più serve sempre, soprattutto se parliamo di qualità, e manca ancora un terzino destro. Abate non convince, e negli ultimi tempi ha anche saltato diverse partite per guai fisici.

Probabile formazione Milan con i nuovi acquisti

Portiere: che fare in questo caso?

Resta vivo il problema Donnaruma. Il portiere rossonero ha un contratto fino a Giungo 2018, ma non sembra intenzionato ad andare oltre, non alle cifre inizialmente proposte dal Milan. Potrebbe esserci un braccio di ferro, o pensare subito alla cessione che però non comporterebbe un gran ritorno (visto la durata del contratto). Szczesny poteva essere un paracadute, ma ha già trovato un accordo con la Juventus, serve ora un nuovo nome per coprire i pali. Ok il rinnovo di Storari, ok le potenzialità di Plizzari, ma serve non farsi trovare impreparati. Donnarumma però non andrà al Real Madrid... Dalla Spagna, via Marca, sono sicuri che la squadra di Zidane, per volere dello stesso tecnico francese, continuerà con Keylor Navas.