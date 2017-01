Milan, Gianluigi Donnarumma imbattibile dal dischetto: contro di lui si segna solo con il 43%

Gianluigi Donnarumma è un predestinato. Non è ancora maggiorenne, ma ha già sicurezza e personalità da veterano. Fisico e talento sicuramente lo hanno fin qui aiutato tanto, ma è la testa – in questi casi – a fare la differenza. D’altronde, non si diventa titolari di una squadra come il Milan a 16 anni per pura casualità. La sua classe, che a suo tempo aveva stregato Mihajlovic, ha rapidamente convinto tutti gli appassionati del mondo del pallone, che hanno intravisto in lui il più degno tra gli eredi di Gianluigi Buffon.

Il secondo campionato da titolare di Donnarumma sta confermando tutto ciò che di buono il ragazzo aveva mostrato la scorsa stagione. Tra i pali è un gatto, nelle uscite ha coraggio (a volte, forse anche troppo…), e non ha paura di giocare con i piedi, requisito fondamentale per i portieri della nuova generazione. Ha senso della posizione, caratteristica che viene bene evidenziati nella nuova specialità della casa messa in mostra: i rigori. Quello parato al granata Ljajic è stato l’ultimo acuto di un percorso fin qui già straordinario.

In Serie A, si segna a Donnarumma dagli 11 metri con solo il 43%. Dei 7 rigori calciati contro il Milan con lui in porta, solo 3 sono finiti in rete. E tutti lo scorso anno. In questa stagione, 0/3, con due parate di Donnarumma (su Belotti e Ljajic) e un palo (Ilicic). Stessa sorte era capitata a Icardi nel derby di ritorno del campionato scorso, mentre Toni, Pazzini ed Eder erano andati a segno.

Donnarumma Dybala Milan Juventus Supercoppa Italia 2016 (LaPresse)LaPresse

I rigori contro Donnarumma in Serie A

Stagione Giocatore Esito 2015-2016 Eder GOL 2015-2016 Luca Toni GOL 2015-2016 Mauro Icardi PALO 2015-2016 Giampaolo Pazzini GOL 2016-2017 Andrea Belotti PARATO 2016-2017 Josip Ilicic PALO 2016-2017 Adem Ljajic PARATO

Il feeling con i rigori di Gigio è stato chiaro fin da subito. Chi si ricorda il suo esordio in prima squadra nell’estate del 2015? Donnarumma si fece notare volando sul penalty di Kroos in un’amichevole di grande prestigio tra Milan e Real Madrid. Da quel momento in poi, è stato un crescendo continuo, che lo hanno portato a neutralizzare complessivamente 7 calci di rigore in poco più di un anno e mezzo con la Prima Squadra del Milan, 3 in partite ufficiali. Sempre durante il pre-campionato, arrivarono poi le parate su Berardi e Acerbi (Trofeo Tim), e su Rafinha (Bayern Monaco), nell’International Chanmpions Cup). Il resto è storia recente, con i due interventi in campionato, sui granata Belotti e Ljajic, più quello respinto a Dybala, nella finale di Supercoppa Italia contro la Juventus.