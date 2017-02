Milan, il San Lorenzo è interessato a Vangioni: i rossoneri fanno muro

Da oggetto misterioso a incedibile: ecco come è cambiata, nel giro di due settimane, la situazione di Leonel Vangioni al Milan. Il terzino argentino, infatti, visto gli infortuni di Mattia De Sciglio, Davide Calabria e Luca Antonelli, ha dovuto debuttare dal primo minuto mercoledì scorso, contro il Bologna. Ora, il Milan lo ha tolto dal mercato, rispedendo al mittente ogni proposta, e l’argentino cercherà di giocarsi le sue chance per convincere Vincenzo Montella del suo valore.

Rangel Leonel Jesús Vangioni, classe 1987, è un terzino di spinta, che può giocare anche a centrocampo. Nella sua carriera, ci ha mostrato di essere in grado di impostare l’azione, eseguire ottimi inserimenti, effettuare deliziosi cross ai compagni e andare al tiro con facilità, grazie al suo sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Riberas de Paranà, nel 2006 viene acquistato dal Newell’s Old Boys, club in cui milita insieme a German Denis. Con La Lepra gioca per 6 stagioni, collezionando un totale di 162 presenze e 7 gol. Nel dicembre 2012, passa al River Plate: con i Millionarios, Vangioni disputa 5 stagioni, che lo portano a vincere: una Primera Division, una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana e una Copa Suruga Bank. Nel River, Vangioni diventa un giocatore apprezzato in tutto il Sudamerica, e colleziona 124 presenze, andando in gol 5 volte. La scorsa estate, Vangioni è pronto a partire con la Nazionale argentina per la Copa América, ma un brutto infortunio lo tiene fermo ai box.

Vangioni River Plate - LaPresseEurosport

Proprio in quei mesi di stop, lo tessera il Milan. Dopo aver recuperato dai problemi fisici, Vangioni debutta con i Rossoneri nelle amichevoli contro Bournemouth e Chiasso: le sue prestazioni sono tutt’altro che convincenti, portando la critica a bollarlo come “scarso” e costringendo Montella ad accantonarlo. Nella sessione invernale, Vangioni sembra destinato a partire: si parla di una sua cessione in Spagna o di un suo ritorno in Argentina. L’emergenza terzini in casa Milan, però, ha bloccato tutto e l’argentino sarà titolare anche lunedì sera contro la Lazio.

Dopo il debutto convincente dal primo minuto contro il Bologna (prima era subentrato a Calabria in Torino-Milan), alla porta del club di Via Aldo Rossi si è presentato il San Lorenzo, squadra argentina con cui i Rossoneri disputarono il Trofeo Luigi Berlusconi 2014. A Casa Milan, non hanno voluto sentire nessuna proposta, ritenendo ormai Vangioni un elemento imprescindibile della squadra di Montella, almeno fino a quando non recupereranno tutti gli infortunati.

Andrea Fabris (@andreafabris96)