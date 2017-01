Milan, iniziate le visite mediche di Ocampos: "Sono contentissimo, darò il massimo"

Si è ufficialmente aperto l'”Ocampos day”, giorno decisivo per il trasferimento in rossonero della giovane ala sinistra del Marsiglia. Il giocatore è arrivato stamattina alla clinica “La Madonnina” per sostenere le visite mediche, intorno alle 8.30. Prima di svolgere gli accertamenti, ha dichiarato:

" Sono molto contento di essere qui, ringrazio tutti quelli che lo hanno reso possibile. "

L’argentino ha ribadito la sua felicità anche dopo aver svolto i test fisici. Ecco le sue parole all’uscita: “Sono molto contento. Cercherò di dare il massimo e di fare il meglio possibile”.

Non appena dovesse arrivare il via libera da tutte le parti prese in causa, Ocampos si recherebbe nel pomeriggio a Casa Milan, per la firma del contratto che lo renderà un nuovo giocatore rossonero.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)