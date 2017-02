Milan, la Cina si avvicina: closing entro il 3 marzo

I tifosi del Milan devono segnare due date sul calendario con un circoletto rosso: mercoledì 1° marzo e venerdì 3. Sono i giorni della prima ed, eventualmente, della seconda convocazione dell'assemblea dei soci che sancirà il closing con la cordata cinese. È stato deliberato oggi dopo il Consiglio di amministrazione di una mezzoretta che si è riunito oggi a Casa Milan. Tra i componenti presenti, i due amministratori delegati Adriano Galliani e Barbara Berlusconi. Tutto come previsto, ma ora la svolta è più vicina. L'assemblea di marzo ratificherà il passaggio di consegne fra il vecchio e il nuovo Consiglio di amministrazione. Nello stesso giorno arriverà la firma che sancirà la storica cessione del club rossonero alla cordata cinese.

Sino-Europe Sports per la chiusura dell'affare verserà nelle casse di Fininvest altri 320 milioni di euro, attraverso le società 'veicolo' Rossoneri Hong Kong e Rossoneri Luxembourg, dopo i duecento milioni in due tranche già versati al maggiore azionista del Milan. È al capolinea, quindi, l'avventura di Silvio Berlusconi, iniziata il 20 febbraio 1986 con l'acquisto del club, con sede in via Aldo Rossi, nel quartiere Portello della città. Che già sta imparando il cinese visto che sull'altra sponda del Naviglio Suning si è già presa l'Inter. Ma presto dovrà usarlo di più con la cordata guidata da Yonghong Li. Il gruppo di investitori, per cui si stanno definendo gli ultimi nomi, si accollerà anche i 220 milioni di debiti.

2017, Marko Pasalic esultanza, Bologna-Milan, LaPresseLaPresse

Ma c'è di più. Il contratto prevede poi il versamento di altri 350 milioni di euro in tre anni, di cui cento già al momento del closing. L'obiettivo? Acquistare rinforzi per aumentare il livello di qualità della rosa. Ad occuparsi del club da vicino saranno l'ad (ora in pectore) Marco Fassone e del mercato il direttore sportivo Massimo Mirabelli, mentre saluterà Adriano Galliani, storico manager e braccio destro di Berlusconi. Il patron, invece, dovrebbe mantenere il ruolo di presidente, seppur onorario.

Certo è che dal campo arrivano buone notizie per il Milan. Molti hanno parlato di impresa per definire la vittoria di Bologna di ieri con il gol di Pasalic e l'assist di Deulofeu in nove uomini. Un successo di coraggio, cercato e ottenuto grazie a due colpi arrivati dal 'mercato a zero' di Galliani. Che saluterà a marzo con un'ultima soddisfazione dopo il successo di Doha, ovvero la Supercoppa conquistata contro i rivali della Juventus, trofeo numero 29 dell'epopea berlusconiana. Intanto, Vincenzo Montella, che lunedì a Roma contro la Lazio dovrà fare a meno molto probabilmente anche di Romagnoli oltre che degli squalificati Kucka e Paletta, avrà un'altra chance per riportare il Milan in Europa. E poi, sei giorni dopo, la sfida alla Fiorentina, la squadra che l'ha lanciato nel calcio dei grandi. Quello per cui i rossoneri hanno scritto pagine storiche. E vogliono continuare a farlo. Anche se magari con ideogrammi cinesi.