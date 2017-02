Milan: lesione al soleo per Antonelli, nuovi esami tra 15 giorni

Milano, 2 feb. (LaPresse) - Dopo De Sciglio e Bonaventura, il Milan perde per infortunio anche Luca Antonelli. Il difensore ha infatti riportato "una lesione al muscolo soleo della gamba sinistra nel corso dell'allenamento di ieri - fa sapere la società rossonera in una nota sul proprio sito - Il calciatore sosterrà nuovi esami medici tra circa 2 settimane per stabilirne l'evoluzione".