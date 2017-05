Milan: Luiz Gustavo e Rodriguez nel mirino, Bacca in partenza

Lasciata la sconfitta contro la Roma alle spalle, il Milan è tornato al lavoro, sia in campo che sul fronte del mercato.

Nella giornata di ieri, infatti, a Casa Milan sono arrivati parecchi agenti e uomini di mercato che hanno allacciato contatti e trattative con la società rossonera. Non solo nomi in uscita (in molti con le valigie in mano) ma anche rinnovi e operazioni in entrata. Ripercorriamo le fasi salienti della turbolenta giornata di ieri.

Per quanto riguarda il capitolo cessioni, il primo nome di cui si è parlato è quello di Carlos Bacca. El peluca, che già quest’estate sembrava essere sul piede di partenza, ha ricevuto una comunicazione riguardo al suo futuro. La dirigenza del Milan gli ha fatto sapere che non ci sono possibilità per lui di far parte del progetto nella prossima stagione. Bacca, tramite il suo agente, ha risposto immediatamente alla mossa della società, chiedendo la cessione. La destinazione prediletta del numero 70 è la sua Siviglia, ma ancora non si hanno certezze riguardo la sua destinazione. La cosa certa è che l’anno prossimo non vedremo Bacca vestito di rossonero.

Per quanto riguarda gli ingressi, invece, ha fatto visita a Casa Milan l’agente Fifa Mascardi, che cura gli interessi di molti talenti sudamericani. Si è parlato del baby-(possibile)fenomeno Ezequiel Barco, classe 1999. Coetaneo di Donnarumma, il talento argentino può giocare sia da trequartista che da seconda punta. Per il momento nessuna offerta ufficiale: solo un primo sondaggio. Altri due importanti nomi in entrata arrivano dalla Bundesliga. Il primo è quello del mediano del Wolfsburg Luiz Gustavo. Il brasiliano viene accostato alla Serie A da moltissimi anni, potrebbe essere questa la volta buona di vederlo nel campionato nostrano? L’altro nome, invece, è quello del suo compagno di squadra Ricardo Rodriguez (i due giocatori hanno lo stesso agente). Per il terzino svizzero la situazione è un po’ più intricata rispetto a quella del brasiliano: lo sforzo economico sarebbe ben più oneroso (si parla di 22 milioni, l’ammontare della clausola) e bisognerebbe battere l’Inter, che ha già un pre-accordo con il giocatore. Il Milan, d’altra parte, ha offerto a Rodriguez uno stipendio più alto rispetto a quello proposto dai nerazzurri: questa potrebbe essere la chiave per la buona riuscita dell’operazione. Si tratta, anche se qualcuno parla già di accordo raggiunto tra le parti.

Ultimo ma non ultimo, capitolo rinnovi: ieri a Casa Milan c’erano anche gli agenti di Suso. L’esterno ha trovato un accordo con la società: il rinnovo si farà, è solo una questione di dettagli. Una volta trovato un accordo, Suso sarà rossonero fino al 2022, allontanando così le voci che lo volevano lontano da Milano (si parlava di un interesse dell’Atletico di Madrid).

Giornata a dir poco movimentata a Casa Milan, con Mirabelli e i suoi uomini che avranno un bel da fare.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)